Gabriel Boric se pregunta: ¿habrá reforma?

al analizar cómo quedaría el Gobierno de Boric de acuerdo al resultado de este domingo, el influyente analista Carlos Peña expresó consultado por EL PAÍS: “El proyecto político de Boric ya fracasó. En esto no vale la pena echarse tierra a los ojos”. Como escribió el analista Octavio Avendaño en este diario, es la derecha la que ya ganó: “De ganar el a favor dispondrá de una Constitución redactada a su medida y, si se rechaza, se queda con la actual”.

image.png

Boric y los de su riñón político aseguran que la propuesta es más derechizante que la vigente.

Por su parte, Michelle Bachelet dijo al respecto: “yo no miento, yo no ando buscando nada, hay otra gente que quiere ser presidente, que quiere ser otras cosas, yo no ando buscando nada así, que no tengo porqué mentir”

image.png

La noticia está en desarrollo y se actualizará con los resultados de los comicios, al cierre del plebiscito.

