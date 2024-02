General Motors paraliza su planta de Alvear y suspende todo su personal

El sector automotriz experimentó un fuerte derrumbe en enero, en medio de la fuerte caída del poder adquisitivo. Según ADEFA, la cámara que engloba a las terminales, informó que en enero la producción de vehículos alcanzó las 22.643 unidades, 38,8% menos que diciembre y 16,7% por debajo del volumen de enero de 2023.

Que Smata sea más prudente en sus apreciaciones.

Smata enciende alarmas

En ese marco desde el gremio de mecánicos encendieron todas las alarmas ante la situación de incertidumbre que se vive en torno a la planta de General Motors de Alvear.

Según Barros, "el trabajador no pierde poder adquisitivo, pero igualmente esta es una situación de alarma. Por más que el trabajador se quede en la casa, la empresa tampoco aclara bien qué está pasando. No hay que olvidar que el Chevrolet Cruze no se fabrica más desde diciembre y en la fábrica hubo 130 retiros voluntarios".

image.png El secretario general de Smata Rosario, Marcelo Barros.

En declaraciones a 'LT8', el titular de Smata en Rosario agregó que al no fabricarse más el Cruze en Argentina, "la funda para la Tracker la traen de Brasil y la parte de costura, donde había chicas con 20 años de trabajo, lamentablemente se tuvo que cerrar. Además, en la ex Beta que ahora es del grupo Quijada y en la Peugeot de Virasoro y San Martín, salieron con retiros voluntarios entre 20 y 22 personas".

"El panorama en el sector automotriz está complicado, y estamos esperando que llegue el 4 de marzo para ver qué decidirá General Motors. Estamos con mucha incertidumbre, porque no se sabe si va a cerrar o reabrir y no queda otra que esperar hasta el 4 de marzo. Para colmo bajaron las ventas un montón. Las automotrices quieren vender, pero la gente no puede comprar", subrayó Barros.

