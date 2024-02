Ley Ómnibus: Reservas de agua, en riesgo por modificaciones sobre glaciares

La intención del Gobierno de Javier Milei sería achicar la definición de glaciares y que los de menor tamaño no ingresen en esta categoría, como tampoco aquellos que no hayan sido incluidos en el inventario, que está incompleto La intención del Gobierno de Javier Milei sería achicar la definición de glaciares y que los de menor tamaño no ingresen en esta categoría, como tampoco aquellos que no hayan sido incluidos en el inventario, que está incompleto