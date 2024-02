Crónica TV, mala costumbre de La Libertad Avanza y #AbogadoNiveldios

Sus declaraciones inmediatamente se viralizaron y ante el aluvión de críticas por parte de la militancia libertaria el conductor manifestó más tarde: "Yo no pedí que salgan a robar. Yo estaba haciendo una editorial sobre cómo estaban atendiendo. Ojalá que esto también lo suban y no mientan más. Porque en estos microclimas de la red le mienten a la gente".

"Esto es persecución ideológica y a mí no me vas a callar la boca. Ustedes ganaron las elecciones, los banco a muerte, es la democracia. Ahora están atentando contra la libertad de expresión y mienten, porque esto es mentira, es mentira. Yo no llamé a la gente a robar, ¿cómo voy a llamar a la gente a robar", sostuvo.

El denunciante

Sin embargo, pese a la aclaración de Moranzoni, el abogado Francisco Oneto, quien fue candidato a Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza acompañando a Carolina Píparo, realizó una presentación en la justicia contra el periodista.

"Todo tiene su límite. Los derechos se ejercen conforme las leyes que los reglamentan", escribió el letrado en su cuenta de X (ex Twitter).

Oneto intenta reaparecer. Desde que él y Carolina Píparo perdieron el comicio por la Gobernación bonaerense, no ha vuelto a tener el destaque del pasado.

Es curioso que Oneto sea el demandante cuando él fue cuestionado en el pasado por lo que se interpretaba era su 'violencia verbal'.

Durante una entrevista con el canal TN, él se ganó el apodo de “abogado nivel Dios” y luego lo viralizó en diversos videos en YouTube.

El conducto de Crónica TV se refirió a la denuncia en su contra

El diario Perfil se contactó con Moranzoni, quien se expresó respecto a las acciones legales que Oneto inició contra él.

Ya está mi abogado ocupaándose de eso, hoy voy a presentar un escrito poniendo a derecho y no mucho más. No creo que vaya preso por esto Ya está mi abogado ocupaándose de eso, hoy voy a presentar un escrito poniendo a derecho y no mucho más. No creo que vaya preso por esto

"Realmente descontextualizaron una situación que quise explicar, bastante clara con que la policía estaba en la pelotudez mientras los barrios están liberados para chorear", agregó. Por último, ejemplificó indicando que se registraron distintos hechos delictivos ese momento, como el robo de una escuela en el barrio porteño de Floresta.

