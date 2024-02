Aumento de reservas del BCRA por cepo importador y No Dolarización

Cuidado con los puts

#4. "En la última licitación, el Tesoro logró hacerse de $ 1,3 billón a través de títulos CER y alargando plazos, proviniendo en un 90% de los bancos comerciales. A esto debe adicionarse que la oferta de opciones de liquidez (puts), que brinda el BCRA a los bancos que suscriben títulos públicos a modo de seguro, puede acarrear una mayor emisión hacia delante. Vale mencionar que en la definición de la meta con el FMI de 0 asistencia del BCRA al Tesoro se incluyen los puts".

#5. "En definitiva, esta baja de los pasivos monetarios no es tan genuina, como sí lo es la absorción de pesos a través de la suscripción de BOPREAL, en tanto la compra del instrumento se financia con los depósitos en pesos de las empresas y reduce la cantidad de pesos en circulación."

santiago bausili.jpg Santiago Bausili, presidente del BCRA.

El riesgo de febrero

#6. " La licuadora de pesos desde el comienzo de la nueva administración se evidencia en una fuerte baja de los pasivos monetarios en términos constantes. (...) el stock de pasivos monetarios (base monetaria + pasivos remunerados) se contrajo un 24,3% real en los dos primeros meses de gestión (-31,3% i.a.), encontrándose actualmente en los $39,4 billones, ubicándose en los niveles más bajos de los últimos 20 años (junto con el período de septiembre de 2019)."

#7. "De esta forma, se evidenció una importante licuación de los pesos de la economía en el marco de una tasa de interés que resultó muy inferior al ritmo de los precios en medio del shock inflacionario que siguió a la devaluación. En este marco, las autoridades podrían verse tentadas a continuar con este recorrido, cuestión que podría presionar sobre la brecha cambiaria. Vale mencionar que la diferencia entre el Contado con Liquidación y el dólar oficial mayorista se ha tensionado en los últimos días, encontrándose en un 55%, tras haber tocado el 8% sobre fines de diciembre."

#8. "Febrero, es un mes donde estacionalmente se produce una baja en la demanda de dinero, lo que podría ser un factor de presión sobre la inflación y los dólares financieros. Donde la inflación persista sostenidamente por encima de la tasa de interés (9% TEM de plazos fijos), esto comienza a ser un gran riesgo."

Embed No existe tal licuación. Se produce licuación cuando un conjunto de activos o un conjunto de deudas disminuyen su importancia o peso relativo frente a los activos actuales o potenciales que tiene el deudor u obligado. En el caso estatal argentino este activo actual o potencial… pic.twitter.com/5YFsispHGa — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 5, 2024

Corset importador

#9. " Por el lado de los dólares, se lograron acumular reservas (US$ 5.800 millones), pero gracias a las restricciones a las importaciones. Así, frente a una apreciación del tipo de cambio vertiginosa, una brecha cambiaria superior al 50% y el sostenimiento del 'dólar blend' (N. de la R.: resultado de 80% de dólar oficial y 20% de Contado con Liquidación), lograr acumular al menos US$ 20.000 millones para rescatar todos los pasivos monetarios parece una tarea no tan cercana."

#10. "(...) es relevante considerar la disponibilidad de dólares. Ésta mejoró en forma significativa desde el 13/12/2023 con una recomposición de las reservas internacionales de US$ 5.803 millones al viernes previo (contabilizando el desembolso del FMI, ya habiéndose pagado los vencimientos de enero y febrero y sin considerar el pago a la CAF). No obstante, se dio en el marco de una ampliación de la deuda comercial, debido al nuevo esquema de pago de importaciones. De hecho, la misma se incrementó en US$ 3.200 millones en diciembre y en enero habría ocurrido algo similar (US$ 2.900 millones estimado). Recién hacia fin de enero comenzaron a cursarse más pagos de importación realizados mediante el nuevo sistema SEDI que reemplazó al SIRA (medicamentos y fertilizantes y el 25% del 80% de las compras de bienes)."

#11. " En esta línea, el miércoles 31/01 el BCRA cortó con una racha de compras de divisas de 35 jornadas consecutivas, con ventas por US$ 10 millones, mientras el jueves 01/02 y viernes 02/02 volvió a comprar aunque por debajo de los días previos (US$ 85 millones el jueves y US$ 78 millones el viernes vs. US$ 177 millones promedio diario entre el 13/12/2023 y el martes pasado 30/01/2024). En este marco, las reservas brutas se ubicaron en los US$ 27.012 millones al viernes, aunque las netas se sostienen en negativo por US$ 5.900 millones."

#12. "Hacia delante, la meta de acumulación de reservas con el FMI implica sumar unos US$ 10.000 millones entre diciembre y diciembre, lo que igualmente las ubicaría en terreno negativo. Considerando los flujos de ingresos y egresos de dólares no parece un objetivo tan sencillo, en un marco de liberación parcial de los flujos de importación y mientras esté vigente el dólar blend."

No dolarización

#13. "(...) para rescatar la totalidad de pasivos monetarios al tipo de cambio actual se necesitarían US$ 48.800 millones (US$ 32.500 millones al CCL). Aún más, en base a un ejercicio teórico, bajo el supuesto de que se mantiene la tasa de interés constante en 100% TNA hasta el mes de junio y con una inflación promedio estimada en 14,2% mensual en el 1er. semestre, los pasivos remunerados presentarían una caída real de 28,3% adicional (-32,8% desde el 10 de diciembre y -45,6% jun-24 vs jun-23)."

#14. "No obstante, aún se precisarían unos US$ 42.000 millones para rescatar los pasivos monetarios contabilizándolo al futuro de dólar a junio (US$ 27.000 millones al CCL si la brecha se sostiene en el 55%). Así, a pesar del deseo de las autoridades, la dolarización no luce tan cercana."

Reservas

#15. "Frente a una herencia muy negativa, hoy las reservas internacionales netas continúan en rojo, lo que junto con una brecha cambiaria amenazante, obligan, por lo menos, a revisar la política cambiaria y monetaria."

#16. "De este modo, si bien las autoridades señalaron que la dolarización está cerca, aún no parece una tarea posible en el corto plazo. Por el lado de los pesos, los pasivos remunerados mostraron una tendencia descendente importante, pero la verdadera variable a monitorear son los depósitos y su licuación repercute en la brecha cambiaria y la inflación."

