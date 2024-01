En crisis, Javier Milei agita la pronta dolarización

"Nosotros no tenemos ningún tipo de problema de exponerlos frente a la sociedad como los responsables de la decadencia y mostrarle a la sociedad que estas son las personas que quieren hundir al país", añadió.

Javier Milei: "Estamos a muy poco de poder dolarizar"

Luego, Javier Milei fue consultado sobre la promesa de la dolarización y anunció que "estamos a muy poco de poder dolarizar".

"Prácticamente no expandimos la base (monetaria) y hemos comprado en poco más de un mes 5 mil millones de dólares", evaluó los últimos movimientos del Banco Central.

Y concluyó: "La base monetaria en argentina es de 7.500 millones de dólares, es decir estamos a muy poco de poder dolarizar".

Esta promesa parece más bien un intento de recuperar la iniciativa, en sintonía con lo sucedido anoche, cuando echó al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

Urgente24 advirtió que la crisis institucional es intensa, ya no es una crisis política, entonces se arroja a un ministro a la leonera como desesperado intento de recuperar la iniciativa en los medios, esencial para un Gobierno mediático. Pero la realidad es que la Ley Ómnibus es el eje del gobierno de Javier Milei, su tratamiento no sólo es desastroso sino que es ilegal (se presentó una denuncia penal por el dictamen 'trucho'), y hoy no tiene número. La realidad del 'poroteo' es que está 25 votos abajo del No.

Por más iniciativa que quiera demostrar el Presidente, ¿qué pasará si no consigue aprobar la Ley Ómnibus?

