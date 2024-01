Intento de Javier Milei de recuperar iniciativa con despido de Ferraro

Dato: sucede a horas de la muy importante reunión pública para abordar el aumento de las tarifas de electricidad.

inquisicion.webp El gabinete de Javier Milei parece la Santa Inquisición.

Obvio que injusto: Ferraro habló con su gente de prensa que habló con periodistas. Pero Ferraro ya había manifestado, dicen, su deseo de tomar distancia de una Administración en crisis vertical.

El baile de la silla

Pero así está el escenario: la crisis institucional es intensa, ya no es una crisis política, entonces se arroja a un ministro a la leonera: desesperado intento de recuperar la iniciativa en los medios, esencial para un Gobierno mediático. Pero no hay que perder de vista la realidad: la Ley Ómnibus es el eje del gobierno de Milei, su tratamiento no sólo es desastrozo sino que es ilegal, y hoy no tiene número. La realidad del 'poroteo' es que está 25 votos abajo del No.

Que el PRO cierre filas detrás de Milei, apostando a lograr mayor participación luego del período legislativo, no asegura nada. En el PRO hay frenesí de algunos diputados nacionales por ganar ministerios, y la crisis ministerial es una posibilidad.

En tanto, el baile de la silla en la Casa Rosada:

Que había sido Guillermo Francos -quien en días pasados, 2 veces ya intentó marcharse porque este Javier Milei no es el que le habían contado, aunque la periodista Liliana Franco había adviertido que el cambio no sería en el Ministerio del Interior-;

-quien en días pasados, 2 veces ya intentó marcharse porque este Javier Milei no es el que le habían contado, aunque la periodista Liliana Franco había adviertido que el cambio no sería en el Ministerio del Interior-; que había sido Patricia Bullrich -muy odiada por la mayoría de sus pares, ya que intenta sermonearlos en presencia de Milei, pero el rumor sólo era un complot de los enojados (todos)-;

-muy odiada por la mayoría de sus pares, ya que intenta sermonearlos en presencia de Milei, pero el rumor sólo era un complot de los enojados (todos)-; que había sido Luis Caputo -quien también se encuentra bajo presión familiar para retirarse: "Toto, esto termina tan mal como la otra vez. No necesitamos todo esto"-; etc. etc. etc.;

-quien también se encuentra bajo presión familiar para retirarse: "Toto, esto termina tan mal como la otra vez. No necesitamos todo esto"-; etc. etc. etc.; y al final fue Guillermo Ferraro, famoso por su frase "Donde haya una demanda, hay un negocio".

Embed - Guillermo Ferraro, posible ministro de Javier Milei: "Todo lo que pueda hacer el privado lo hará"

"No me rompan las bolas"

Que Javier Milei padece de ataques de crispación, es comentado a diario en Casa Rosada. Que explota en los momentos de crisis, también. Que ya nadie quiere hablar en reuniones de gabinete de ministros por temor a la reprimenda en público, es moneda corriente.

Imaginen que en campaña, cuando le consultaban sobre decisiones pendientes con aliados políticos, su orden era: "No me rompan las pelotas, arreglenlo Uds. como les parezca". Y así nació el deficiente listado de candidatos.

Que Javier Milei ha detonado en días anteriores, con barbaridades sobre fulano o mengano, también fue comentado por radiopasillo. No es nuevo. La cuestión de los gobernadores no es nueva pero en esta ocasión ayuda a salir del rincón donde abundan los golpes en este ring-side político.

Importante aclararlo para no perder el foco de lo importante.

