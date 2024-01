Disculpas Rodolfo Barra, fue Jefatura de Gabinete

En Jefatura de Gabinete afirman que la Cámara no tiene idea de cómo se acredita a los abogados del Estado porque no tiene juicios estatales. En descargo de Rodolfo Barra, en la propia Cámara han reconocido que ningún procurador controla poderes. El procedimiento es enviar por expediente electrónico el escrito. El problema es que si queda consentido el rechazo del recurso del Estado, no podrán ir ni siquiera en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la instancia donde la Administración javier Milei quería llevar el expediente.