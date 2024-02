¿Qué hacer si no puedo dormir por el calor? 5 mejores trucos

Procura tener una rutina

Si bien la época de verano puede hacer que cambies tu rutina, una de las cosas más importantes para dormir bien, es mantener un horario de sueño, es decir, procurar despertarse y acostarse a la misma hora.

MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos lo aconseja: "Váyase a la cama más o menos a la misma hora todos los días, pero no más de 8 horas antes de lo previsto para comenzar el día".

Utiliza un ventilador

Puede que esta recomendación sea muy obvia, pero lo cierto es que algunos expertos recomiendan usar un ventilador, incluso cuando ya se está utilizando aire acondicionado.

Lo dice la Sleep Foundation: "Un ventilador de caja o de ventana confiable hará circular el aire por su habitación para ayudarlo a mantenerse fresco. Incluso si ya utiliza un aire acondicionado, debería considerar un ventilador para aumentar el flujo de aire".

Mantente bien hidratado

Mantenerse hidratado durante todo el día es sumamente importante, especialmente, cuando hace mucho calor. Entre otras cosas, la buena hidratación ayuda a disminuir el riesgo de sufrir un golpe de calor, pero además puede ayudar a dormir mejor.

En general, la recomendación es beber suficiente agua durante el día y evitar tomar grandes cantidades de agua antes de ir a dormir, para no sumar visitas al baño. Tener un vaso de agua fría en la mesa de noche también puede ser útil para evitar levantarse, buscar agua y perder el sueño.

Haz esto con las ventanas

Hay algo básico que se debe hacer para dormir mejor en verano: lograr que la habitación esté lo más fresca posible. Y una de las cosas que se recomienda para lograrlo es cerrar las ventanas durante el día y abrirlas en la noche. Lo mismo que con las cortinas.

"Durante el día, cierra las cortinas o persianas para que no pase el sol. Asegúrate de cerrar las ventanas del lado soleado de la casa para que no entre aire caliente. Pero abre todas las ventanas antes de ir a la cama para que entre la brisa", apunta la BBC.

No pierdas la calma

Si aún con todas estas recomendaciones estás tendiendo dificultad para dormir, sal de la cama y procura hacer alguna actividad relajante, siempre tratando de no perder la calma.

"Si te frustras tratando activamente de conciliar el sueño y no lo logras, sal de la cama y realice una actividad relajante, no estimulante, sin aparatos, como leer o meditar antes de volver a la cama y volver a intentarlo", aconsejó Colin Espie, experto en sueño, en el sitio Eat This, Not That.

