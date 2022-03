¿Insomnio? Las mejores soluciones de un experto en sueño

¿Qué puedo hacer para tener sueño rápido?

Pruebe con algunos consejos de Espie, el experto en sueño, consultado por el sitio especializado Eat This, Not That:

Tenga una rutina

Tener un horario personalizado para dormir puede ser lo que necesites.

El experto en sueño dice:

"Tómese el tiempo para experimentar y descubrir los ritmos naturales de su cuerpo. Obligarse a irse a la cama temprano o quedarse despierto hasta tarde cuando se siente poco natural es contraproducente y puede causar estrés y empeorar los problemas para dormir".

Sea más eficiente

Aunque creamos que levantarnos de la cama puede quitarnos el sueño, puede que pase todo lo contrario, siempre que sea para hacer una actividad relajante.

El científico explica:

"¿Pasas nueve horas acostado en la cama, pero en realidad solo duermes seis? Si es así, la eficiencia de tu sueño es del 66% y podría mejorar.

Si te frustras tratando activamente de conciliar el sueño y no lo logras, sal de la cama y realice una actividad relajante, no estimulante (¡sin aparatos!) como leer o meditar antes de volver a la cama y volver a intentarlo".

Concéntrate en nutrir el sueño

¿En qué piensas antes de acostarte? Aunque no lo creas, esto puede marcar la diferencia...

Según Espie lo mejor es:

"¡Descansa tu día! Si dedicas unos 10 minutos por la noche a atar los cabos sueltos de tu día, como hacer una lista de todo lo que tienes que hacer mañana, puedes calmar tu mente acelerada y quedarte dormido más rápido.

Este es un excelente ejemplo de terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que es un enfoque científicamente probado que puede ayudarlo a dormir mejor".

Relájate por la noche

Puedes crear una rutina para relajarte en caso de que no puedas dormir. De acuerdo con el científico, puedes incluir o combinar:

Ejercicios de respiración

Reducción de la luz azul (de teléfonos inteligentes o televisores)

Relajación deliberada cuando se acurruca debajo de las sábanas.

Escuchar sonidos relajantes o música suave.

Insomnio: ¿Por qué no puedo dormir?

El insomnio puede ser consecuencia de varios factores como el estrés, los acontecimientos de la vida o los malos hábitos que alteran el sueño. En otros casos puede estar asociado con enfermedades o medicamentos.

Cuando esto ocurre, pueden presentarse los siguientes síntomas, según la Clínica Mayo: