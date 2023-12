Crónica TV enciende la mecha del boleto a $797

También C5N, el canal de Fabián de Sousa, decidió salir con cronistas a la calle a preguntar al público sobre el 'Ajustazo', y en ambos casos suceden situaciones similares: hay consultados que protestan contra un eventual aumento de la tarifa, otros que no saben que decir porque no han considerado la situación y también quienes ' bancan' las medidas que anuncia el Gobierno Nacional. Los contrastes son muy fuertes. En el caso de Crónica TV, instalado en Plaza Constitución, pasaba de la joven que protestaba porque la gente "me da lástima, no tienen nada en la cabeza" -por haber votado a Milei- al joven que afirmaba que "está muy bien ajustar, alguien lo tenía que hacer, habrá que aguantar un tiempo".