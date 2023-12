Chiche Gelblung explotó en Crónica TV: Fuerte cruce y llanto

En este punto Gelblung terminó de perder la paciencia y levantó el tono: "No, no voy a discutir con vos de eso porque mi límite es el antisemitismo. Te denuncio directamente, mi límite es el antisemitismo".

image.png La discusión surgió a partir de una imagen del dirigente social Raúl Castells marchando con una bandera de Palestina.

Mientras la abogada le exigía que primero le pidiera perdón e intentaba retrucar, el periodista expresó: "No tengo tolerancia, yo perdí a mi familia en el gueto de Varsovia. A mí no me vas a decir lo que es el antisemitismo. Cuarenta personas de mi familia murieron, así que eso no se discute en este programa".

Se terminó. No tengo humor para eso. Basta, se terminó el tema, vos no podés hablar de esto, listo. Conmigo no vas a discutir de eso porque sos ignorante Se terminó. No tengo humor para eso. Basta, se terminó el tema, vos no podés hablar de esto, listo. Conmigo no vas a discutir de eso porque sos ignorante

"Perdón. No, no, no, hasta acá llegamos", exclamó indignada Bezares, pero el conductor no reculó: "Sí, hasta acá llegamos, como (Sergio) Massa. No voy a discutir con nazis. Con antisemitas no discuto".

"No, no me corten el micrófono porque sería muy grave. Hasta acá llegamos discutiendo, porque no entendés ni lo que estoy diciendo, te estás peleando solo. Te estaba diciendo que no estoy discutiendo con vos. Es una falta de respeto lo que hacés todos los días. Basta, me cansé", arremetió la columnista con la voz quebrada y abandonó el estudio, mientras que Gelblung ni se inmutó y pasó a otro tema.

