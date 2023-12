C5N vs. LN+: Chocan las líneas editoriales por la Marcha 20D

El protocolo es muy similar al que Patricia Bullrich ya intentó imponer cuando fue Ministra de Seguridad de Mauricio Macri y no funcionó El protocolo es muy similar al que Patricia Bullrich ya intentó imponer cuando fue Ministra de Seguridad de Mauricio Macri y no funcionó

"Dos cuestiones que empatan con la anterior gestión de Patricia Bullrich: la construcción de un enemigo interno, en este caso las organizaciones sociales, y además el uso de la fuerza pública como el amedrentamiento", analizó Gabriele.

AVANZA la CAMPAÑA del GOBIERNO contra los PIQUETES

Sin embargo, la frase que comenzó a resonar en el estudio del canal del Grupo Indalo fue:

Esto rompe con todos los tratados internacionales Esto rompe con todos los tratados internacionales

En repetidas ocasiones, la transmisión calificó el protocolo de "impracticable", además de que corta cualquier tipo de posibilidad de negociación. "La orden es dispersar. ¿Cómo? Con violencia", exclamó Gabriele.

Más tarde, en Turno mañana, el protocolo fue considerado como contradictorio y sugirieron que eran falsos los datos que compartió el portavoz presidencial Manuel Adorni sobre las denuncias que venía recibiendo el Gobierno sobre casos de extorsión para asistir a la movilización.

"¿Cómo sabés quién va a manifestarse y quién va a trabajar? ¿Qué va a ser, por portación de cara? ¿Al que tiene cara de más pobre lo vas a frenar para pedir el DNI?", insistió Gabriele.

Marcha piquetera contra Milei: el gobierno pondrá a prueba el protocolo antipiquetes

Ahora bien, el tratamiento sobre la información tuvo un enfoque muy distinto en LN+ y esto pudo observarse desde el inicio de la transmisión con El noticiero AM, encabezado por Pablo Fernández Blanco.

El columnista Juan Pablo Zanotto hizo referencia al comunicado del Gobierno de CABA y sostuvo: "En principio lo que dice es que tienen que convivir en armonía tanto aquellos que tienen el derecho de transitar como aquellos que el derecho de manifestar". Ante esto, el conductor respondió: "Sí, estamos de acuerdo todos".

Otro aspecto a mencionar fue que la cobertura destacó en varias ocasiones el operativo de Gendarmería y argumentó que esto dejaba en evidencia, en palabras de Fernández Blanco, que "el Gobierno se está jugando una parada importante".

Hay una gran apuesta del Gobierno por tratar de darle una impronta, un orden distinto al dominio de la calle. Hasta ahora, el Gobierno de Alberto Fernández y de Cristin Kirchner bajo este eslogan, para mi gusto falso, de no criminalizar la protesta no se hacía absolutamente nada Hay una gran apuesta del Gobierno por tratar de darle una impronta, un orden distinto al dominio de la calle. Hasta ahora, el Gobierno de Alberto Fernández y de Cristin Kirchner bajo este eslogan, para mi gusto falso, de no criminalizar la protesta no se hacía absolutamente nada

"Acá no se trata de criminalizar la protesta, se trata de que si tenés ganas de protestar, perfecto, es un derecho que tenés. Hacelo, llevalo a cabo, pero no te metas con otros derechos como es el libre tránsito", agregó el conductor.

20D: primera marcha piquetera contra Javier Milei a 10 días de su asunción

Más tarde, durante la emisión de 8 AM, Débora Plager expresó su descontento ante la decisión de la Provincia de Buenos Aires de que su policía no intervenga en la protesta social, y por ende, no reprimir ningún saqueo que pueda surgir.

Es una invitación a comerte ese delito. Una cosa es la protesta social y otra cosa es ir a saquear un comercio y a robar en la propiedad privada Es una invitación a comerte ese delito. Una cosa es la protesta social y otra cosa es ir a saquear un comercio y a robar en la propiedad privada

"Nadie pretende que abran fuego contra alguien que esté sacando comida de un supermercado, pero sí que hagan cumplir la ley, que detengan a la persona", completó la conductora.

Por otro lado, quien también se alineó a la tendencia editorial del medio fue Luis Novaresio con un comentario al pasar, cuando le consultó a Zanotto acerca de los controles en los colectivos que están realizando las fuerzas de seguridad.

"Están observado, a medida que van pasando los colectivos, justamente que no haya entre los pasajeros alguien con algún indicio de participar en la movilización. Que lleve banderas, algún elemento contundente. El colectivo va pasando despacito y la policía hace una suerte de inspección ocular para cotejar esto", describió el panelista, a lo que el conductor aprobó: "Está muy bien".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsomoscorta%2Fstatus%2F1737531976670716094&partner=&hide_thread=false "Dice que si no asistimos hoy a la marcha nos va a cobrar una multa"



Luis Novaresio compartió una supuesta denuncia anónima contra el Movimiento Evita, organización que no participa ni convoca hoy a la marcha. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/9uX4qNlROU — Corta (@somoscorta) December 20, 2023

Sin embargo, también hubo lugar para la polémica en un momento que terminó por viralizarse. Sucede que el presentador de Buen día Nación expuso al aire una supuesta denuncia anónima de una mujer perteneciente al Movimiento Evita, quien aseguraba que la organización les cobraría una multa en caso de no asistir a la manifestación.

Lo que ocurre es que dicho movimiento no participa de la marcha de la fecha. Ante esto, a Novaresio le llovieron críticas y fue acusado de 'operador'.

