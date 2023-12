El taxista de C5N le contestó a Javier Milei: "Que me llame"

Ante esto, en redes estallaron las acusaciones de que la nota estaba armada y que el entrevistado había sido contratado para que diera esa declaración. Si bien las primeras críticas fueron de cuentas anónimas y/o trolls, el asunto tomó otra dimensión cuando varios periodistas manifestaron, como el caso de Gasulla, que fue retuiteado por el mandatario.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FC5N%2Fstatus%2F1735357395465847054%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1735357395465847054%7Ctwgr%5E091a1bae969c4f7d277ba8cd52d550b6da1793ce%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ffuria-c5n-desmienten-extras-y-cruzan-gasullaviale-n565233&partner=&hide_thread=false Presidente @JMilei en dónde queda la libertad de expresión si la gente que sufre no puede expresarse y contar su padecimiento. No son actores, son argentinos y argentinas que padecen el ajuste.#LibertadDeExpresión pic.twitter.com/oYikpFYRjv — C5N (@C5N) December 14, 2023

Si bien desde el canal de noticias del Grupo Indalo hicieron su correspondiente descargo, además de cruzar a todos aquellos que pusieron en duda la veracidad de la entrevista, aún restaba recoger el testimonio de Morel. De este modo, desde el diario se contactaron con él.

"Fui a una estación de servicio y dije cuatro palabras, no fue mi intención hacerme famoso. Solo hablé de los aumentos del último tiempo y que estaba dura la situación, en especial, para los que no tienen trabajo y no pueden para pagar la leche y me emocioné, nada más", sostuvo en primera instancia.

Respecto a su inusual transición del llanto a la risa y sobre las sospechas de que no había sido genuina, el taxista respondió: "No, ¡por favor! Soy cristiano evangélico desde los 20 años".

Ahora bien, cuando le consultaron sobre sus sensación sobre que el propio Presidente pusiera en duda la nota que le realizaron, Morel no se anduvo con vueltas. "Que me llame por teléfono, pásenle mi número. Acá mis nietas son todas 'mileiístas', hoy cada uno hace lo que quiere. Cuando mi hijo tenía 18 años yo le decía 'Votá a tal', pero hoy no piden permiso", espetó.

"Yo ya dije que soy cristiano evangélico y no hago estupideces. No soy fanático de nada, sólo me rindo ante Jesucristo, lo demás son historias", cerró el taxista y rechazó todas las versiones sobre que se trataba de un actor contratado.

