¿Efecto Javier Milei? C5N levantó el programa de Dady Brieva

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fteleavisador%2Fstatus%2F1731093232069558321&partner=&hide_thread=false #PeronismoParaTodos quedó afuera de la grilla de @C5N desde hace tres semanas



Esto decía Dady Brieva en su última emisión pic.twitter.com/lCJN8fzArt — Teleavisador (@teleavisador) December 2, 2023

Cabe mencionar que la última emisión del programa, la cual fue el 5 de noviembre, el ex Midachi había expresado:

Uno de los últimos programas. Porque la semana que viene hay debate, la otra las elecciones, y después. Libertad Para Todos no se puede llamar. Así que por favor que no sea el último programa, los conmino a todos a meter ahí su voto Uno de los últimos programas. Porque la semana que viene hay debate, la otra las elecciones, y después. Libertad Para Todos no se puede llamar. Así que por favor que no sea el último programa, los conmino a todos a meter ahí su voto

Yanina Latorre aniquila a Dady Brieva por sus comentarios

El resultado del 19 de noviembre dividió al país entre los partidarios de Milei y aquellos que, al no respaldarlo en las urnas, expresaron públicamente sus inquietudes sobre las posibles medidas que podría implementar una vez en el poder. Yanina Latorre no ignoró esta situación y dirigió sus críticas directamente hacia los comentarios de Dady Brieva, quien evidenció su claro desacuerdo con el presidente electo.

"Siguiendo con los famosos y las elecciones, este pelotudo de Dady Brieva, en diálogo con Cynthia García y Víctor Hugo Morales, dijo: ‘es la primera vez en 40 años que peligra la democracia’. Amor, no tenemos democracia, hace un montón de tiempo, estamos manejados por La Cámpora y Cristina y acá nada", comenzó diciendo tajante la panelista de LAM.

Al mismo tiempo que repetía las palabras del humorista: "'No es un eufemismo, realmente peligra la democracia, nunca estuvimos más cerca de perderlo todo'. ¿De qué estás hablando? Vos estás cerca de perderlo todo porque no te va a contratar más nadie y no vas a ganar más las fortunas que ganabas en las radios y canales kirchneristas".

"Vos vas a perderlo todo. Vos, Mengolini, los pauteros, los que viven del gobierno con los impuestos nuestros, tu mujer que trabaja de panelista y no tiene ningún talento, la tienen contratada porque es la mujer de un kirchnerista", afirmó determinante la conductora, en Yanina 107.9 (Radio El Observador).

El durísimo descargo de Yanina Latorre a Dady Brieva | #Yanina1079

"Nosotros vamos a recuperar nuestros impuestos, que ojalá sean gastados en salud, educación, y en el gasto público, y no en pagar sueldos al pedo de Mengolini, de pauta, de radio, porque son todos millonarios los K", resaltó en relación a sus impresiones sobre el devenir de la administración presidencial.

"Vos sos Brancatelli, viajas 50 veces al año y trabajas de panelista, y yo viajo un montón, pero me lo garpa mi marido, que es ex futbolista, con el sueldo que yo tengo de panelista, y eso que me va bastante mejor que a ustedes, yo no puedo garpar todo lo que garpan ustedes", prosiguió indignada.

"Yo me he enterado de los sueldos siderales que cobran ustedes, ustedes están por perder todo, por eso se quieren morir", remarcó.

Mientras que, en relación con la actual crisis económica, Yanina Latorre argumentó: "Los argentinos ya perdieron todo, un 140% de inflación, un 50% de pobreza, regaló nuestra guita a mansalva para que lo voten y no lo votaron".

"Triplicó el dólar en un segundo, un desastre, nos endeudó peor. De qué estás hablando Dady Brieva. Qué vamos a perder, ¿lo que no tenemos?, o vos vas a perder los sueldos y la pauta del estado", concluyó.

-------

Más contenido en Urgente24:

Con Luis Petri a Defensa, ¿Cristina Pérez seguirá en Telefe?

Aníbal Fernández y Patricia Bullrich, un "extenso" (¿y tenso?) cara a cara

Ganancias, no se toca: Fuerte amenaza de La Bancaria a Milei

Benjamín Netanyahu en la mira: Se reanuda juicio por corrupción