“Hasta la asunción, estamos habitados a llamar a todos los exfuncionarios para poder tener todos los detalles importantes”, aclaró. “La seguridad no frena, las tareas de administración no frenan. La continuidad implica que la seguridad de la gente este protegida sin que frenemos por una transición”, expresó la flamante ministra al salir de la reunión, en la que también participaron otros funcionarios y parte del equipo de la ex candidata presidencial.