C5N comparó a Javier Milei con Trump: "No me dejó tranquila"

Dicha frase no pasó inadvertida en C5N, donde la consideraron como una advertencia por parte del candidato y no una mera afirmación respecto al tiempo que podría tomar el conteo de los votos.

image.png El asalto al Capitolio ocurrió el 6 de enero de 2021 en oposición a los resultados de las elecciones en las que se impuso el candidato demócrata Joe Biden.

"Ojo con algo que decía Javier Milei, porque dice: Espero que esta noche los números sean tan claros como para que haya un Presidente electo", lanzó la panelista Paula Marussich, quien luego agregó:

Me pregunto, ¿qué será para Javier Milei que los número estén claros? ¿A partir de qué porcentaje estarían en condiciones de reconocer un triunfo o una derrota? Los números son clarísimos, estamos en un sistema de balotaje. Tenés un voto más, hay un Presidente electo. A partir de cuándo él estaría dispuesto a reconocer un triunfo, en el caso de que él no sea el ganador, y viceversa

"No me dejó muy tranquila esa declaración (...) Sobre todo por la instalación que vienen haciendo en La Libertad Avanza y por los antecedentes que hemos tenido en otras latitudes, como el caso de Estados Unidos y de Brasil", afirmó la periodista, trayendo también a colación las denuncias de fraude que realizó Jair Bolsonaro.

De este modo, la panelista cerró concluyendo que las amenazas de fraude electoral que alertó La Libertad Avanza estarían "en línea con esta frase que deja picando Javier Milei. Esa cosa de decir: 'Alguna inquietud vamos a dejar en el público'".

