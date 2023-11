HRL negó que será Ministro de Economía de Sergio Massa

image.png La amistad entre Vila y Massa data de muchos años.

En lo que a Massa y Rodríguez Larreta respecta, ambos se conocieron trabajando juntos en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando su titular era Ramón Palito Ortega, quien por el Frente de la Esperanza era el candidato de Carlos Menem a ganarle a Eduardo Duhalde las internas peronistas de 1999. Luego Ortega traicionó a Menem e integró el binomio Duhalde/Ortega, y ambos funcionarios terminaron en Provincia de Buenos Aires.

Durante la campaña electoral 2023, Larreta fue atacado por frecuencia por los partidarios de Mauricio Macri y Patricia Bullrich por su amistad con Massa, la que nunca negó. Si bien HRL aclaró que ninguno de los candidatos le apetecía (ni Massa ni Javier Milei), es cierto que su convocatoria a un gobierno de unidad nacional, eje de la campaña de Massa, fue pivote de la campaña de HRL en las PASO.

No fue la única coincidencia porque dos años atrás, durante una actividad organizada en Council of the Americas, coincidieron en presentar una agenda de unidad con la diferencia que la agenda de HRL era de 4 puntos y la de Massa era de 10.

Lo cierto es que, según la información que maneja Urgente24, sería el sueño de Massa poder contar con HRL en su Gobierno y que se lo habría confesado a varias de sus amistades más cercanas, entre ellas Daniel Vila.

Horacio Rodríguez Larreta, contundente: "No voy a ser Ministro de Economía de Massa"

El ex candidato presidencial votó minutos después de las 10 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. "No voy a ser ministro de Economía de Massa, siempre fui y seré de Juntos por el Cambio", afirmó luego de que tomara fuerza el tuit de David

Sobre el acto electoral de hoy, afirmó: "Es una elección muy importante. Los argentinos tenemos que estar orgullosos de cómo consolidamos la democracia en estos 40 años".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftodonoticias%2Fstatus%2F1726246654880240033&partner=&hide_thread=false Votó Horacio Rodríguez Larreta y desmintió que será ministro de Economía si gana Sergio Massa, tal como había afirmado esta mañana la modelo y conductora Pamela David. https://t.co/FAJpqzweOd pic.twitter.com/vePknqFFuf — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 19, 2023

