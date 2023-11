Perfil bajo: Ramiro Marra y Lilia Lemoine evitaron polémicas

Instantes después, una periodista de El Nueve la interrogó respecto a los dichos de otros funcionarios de La Libertad Avanza que se manifestaron en contra de los dichos de Lemoine.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FKCH_FM%2Fstatus%2F1726226447428108375&partner=&hide_thread=false “Los argentinos no estamos bien”.



La diputada electa de LLA Lilia Lemoine habló tras emitir su voto y se refirió a la situación actual del país.



pic.twitter.com/Ez0Qh6f03i — KCH FM RADIO (@KCH_FM) November 19, 2023

Ante esto, la cosplayer respondió: "Me parece perfecto porque no somos manada. Todos tenemos desacuerdos, y de hecho un solo diputado no decide nada. Es un bloque".

Acto seguido, la misma cronista preguntó si no era contradictorio formar parte del mismo espacio y no pensar de la misma manera, pero Lemoine esquivó la consulta y respondió otra.

Una vez que efectuó su voto, Lemoine volvió a hablar con los medios y retomó su tono calmo y hasta risueño en ocasiones, y cerró con una suerte de llamado a la unidad: "Pase lo que pase no podemos festejar. Porque gane quien gane, las cosas no se van a resolver enseguida. Hay que ser humilde también. Los argentinos no estamos bien".

"Yo me quedo porque como seguramente no hay nada más para mostrar a esta hora les hago la gamba", le dijo la diputada con complicidad a los cronistas, que le agradecieron por su predisposición, y luego agregó: "Mientras a uno no lo agreden no hay razón para ponerse a la defensiva".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLANACION%2Fstatus%2F1726225589827477686&partner=&hide_thread=false Votó Ramiro Marra, excandidato a jefe de gobierno porteño por LLA



"Hay que agradecerle a la gente del PRO que se ha acercado para darnos apoyos en la fiscalización. Eso nos da la posibilidad de defender los votos como corresponde", dijo. pic.twitter.com/aFFBBvrMPY — LA NACION (@LANACION) November 19, 2023

En lo que a Marra respecta, el ex candidato de Jefe de Gobierno porteño tuvo varios cruces, en especial con periodistas de C5N. No está de más recordar que, en los comicios de octubre, la señal realizó un seguimiento casi obsesivo de los movimientos del analista de mercados antes, durante y hasta después de que votó.

Pese a esto, ninguna bala pudo entrarle a Marra esta vez, que nunca se salió del libreto. Y oportunidades no faltaron.

Tan pronto comenzó su diálogo con los medios, uno de los cronistas de LN+ fue al hueso: "¿Podrías aclarar lo que sucedió en el cierre de la campaña en Córdoba? Salió publicado que tuviste un encontronazo, incluso en imágenes, que hubo unos golpes con unos compañeros de partido".

"No, creo que malinterpretaron. Hubo dos personas que estaban manteniendo una charla y me acerqué. A veces la mala interpretación que se hace cuando no le preguntan a uno de los protagonistas, salieron a establecer algo que no es cierto", contestó Marra.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMartinDandach%2Fstatus%2F1725326495353041062&partner=&hide_thread=false No solamente tuvieron un pésimo cierre de campaña en Córdoba con una convocatoria bajísima que muestra la falta de apoyo, sino que Ramiro Marra, Fernando Cerimedo y Oscar Zago se agarraron a las trompadas por una foto. El infantilismo y la improvisación de LLA es total. pic.twitter.com/ktIrtyJCRo — Martín Dandach (@MartinDandach) November 17, 2023

"Lo que se decía era que Oscar Zago quería participar de la foto final, que alguien de a campaña no lo dejaba y ahí interviniste vos", retrucó otra movilera.

"No fue así. Se llevó a un lugar la discusión porque algún medio de comunicación en particular contó la historia de una manera y no es cierto eso", replicó Marra, con cuidado de no mencionar al canal de noticias del Grupo Indalo, y agregó: "Estamos en una excelente relación entre todos porque nos está yendo bien. Cuando un equipo gana, somos todos amigos, por supuesto".

El asesor de Milei cerró su presentación con un sorpresivo mensaje para los medios. "Agradecerle a todos los medios de comunicación que nos están acompañando hoy y que nos acompañaron durante toda la campaña", introdujo, y luego amplió:

Pudimos tener algún tipo de diferencia con alguno, con algún periodista, creemos que eso también es parte de la discusión política que se da, pero que ante todo sigua corriendo al libertad de expresión que es fundamental para que todos los ciudadanos se puedan expresar y puedan hacer llegar sus ideas a todos los que a veces están muy alejados de la política Pudimos tener algún tipo de diferencia con alguno, con algún periodista, creemos que eso también es parte de la discusión política que se da, pero que ante todo sigua corriendo al libertad de expresión que es fundamental para que todos los ciudadanos se puedan expresar y puedan hacer llegar sus ideas a todos los que a veces están muy alejados de la política

