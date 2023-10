Lilia Lemoine: Boleta de Milei en mano y ¿voto impugnado?

Según la última información que trascendió, la candidata a diputada por LLA habría podido votar. "Lo hace para llamar la atención, es su forma de que hablen de ella", disparó Mariana Brey.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FViviana_Pautosa%2Fstatus%2F1716174290167431658&partner=&hide_thread=false Lilia Lemoine salió del cuarto oscuro mostrando la boleta., pic.twitter.com/Pphj7sKy7i — Viviana Pautosa Fake (@Viviana_Pautosa) October 22, 2023

Recordemos que días atrás, Lemoine tomó una gran repercusión tras hablar sobre su proyecto de ley en caso de ser diputada sobre la "renuncia de la paternidad. Mientras que también habló de su relación con Milei: “Fui muy cercana a Javier. Soy. Pero obviamente él está en pareja. Yo guardo mi lugar. Lo ayudé a que mejore su look. Es verdad que ahora el pelo no está tan bien porque no se lo estoy arreglando yo”. "E stoy enamorada de Javier como todos los libertarios de Argentina”, aseguró.

Más contenido en Urgente24:

Jorge Rial la sigue vs. Milei: "Asusta el diario del lunes"

Cómo ver gratis la nueva serie de Brandoni y Robert De Niro

El gran tesoro de Venezuela que National Geographic destaca

China suma nueva presencia automotriz en Argentina