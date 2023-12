Apuntan contra Meta: "Mercado para abusadores de menores"

image.png "El chupete electrónico" de la generación X.

“Tienes cientos de millones de adolescentes y un tercio de ellos han recibido alguna forma de acoso, por su sexo, por su cuerpo. La respuesta de la compañía es We care [nos preocupamos] y hemos lanzado 30 herramientas para solucionarlo, pero cuando las revisas ves que muchas de ellas ni siquiera están activas por defecto”, recriminó.

Las revelaciones de Béjar son importantes porque justamente, como responsable de la Integridad del sitio en el grupo interno Portect &Care, se encargaba de apaciguar los contenidos y conductas maliciosas en la red, sobre todo en el área de seguridad infantil. Sus conclusiones sirven para que los usuarios tengan una imagen clara de lo que sucede allí.

También para comprender porque, a pesar de las medidas que los líderes tech dicen tomar, siguen proliferando por doquier discurso de odio y acoso entre un 15% y un 20% en base a su cuerpo, su religión, su identidad, según propios propios estudios generados por un equipo de profesionales del más alto nivel, que Zuckerberg estima falsamente en 0,8%.

Béjar no solo argumentó su denuncias hacia Meta con su pasado y su contacto personal con el CEO y director de Facebook; también ejemplificó con el acoso que sufrió su propia hija.

En 2019, su primogénita de 14 años le enseñó un mensaje privado en el que otro usuario de Instagram le preguntaba si quería tener sexo.

“Tratamos de reportarlo y no era posible. No había ninguna herramienta para ayudarla. Muchas de las cosas que habíamos construido durante mi tiempo allí ya no estaban disponibles, habían desaparecido”, le contó al diario español.

image.png Las herramientas de Meta para combatir el acoso abundan pero hay una trampa: la mayoría están inactivas por defecto.

Por último, Béjar alertó por la adicción que los móviles y redes sociales provocan en los menores y desaconsejó su uso en los niños. “Todos los productos de redes sociales están diseñados para maximizar beneficios y no toman suficiente responsabilidad acerca de los daños que están provocando en nuestros menores. Las compañías dicen que no hay adicción, pero yo estoy viendo que mi hijo o mi hija está pasándose horas con él, no está haciendo la tarea y si tratas de quitar el teléfono te grita”.

Más denuncias

El 6 de diciembre el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó a Meta por permitir que Instagram y Facebook se conviertan en "un mercado para abusadores de menores". Alegó que la empresa de redes sociales no había protegido a los niños de los abusos sexuales, la prostitución en línea y la trata de personas

"Nuestra investigación sobre las plataformas de Meta demuestra que no son espacios seguros para los niños, sino lugares privilegiados para que los depredadores comercien con pornografía infantil y soliciten a menores para mantener relaciones sexuales", consignó la justificación.

Pese a que Meta afirma usar tecnología sofisticada, contratar a expertos en seguridad infantil, e inhabilitar miles de cuentas infringidoras de las políticas de explotación sexual infantil, el problema continúa.

Según informó el medio The Verge, de acuerdo a Ámbito Financiero, se crearon dos cuentas falsas de menores de edad para tener testimonio del riesgo y la exposición que se corre en estas plataformas.

image.png Arturo Béjar, antiguo jefe de ingeniería de Facebook y asesor de Instagram, lapidario con su ex empleador.

Una cuenta era de una chica de 13 años: consiguió 6,700 seguidores (mayormente hombres adultos), algunos pidieron contactarla de forma privada o encontrarse en persona. También recibía fotos y videos inapropiados entre tres y cuatro veces por semana. La cuenta intentó reportar muchos de estos posteos y cuentas pero Meta "indicó que no encontraron violación de sus Community Standards".

