La furia despertó a Carolina Píparo, pero la imagen pesó más

Y agradeció "la confianza" que le dio Javier Milei para dirigir el organismo y agregó que "es un gran honor" acompañar su gestión. "Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de mí y a trabajar todos los días para que cada persona que necesite de la Anses reciba de nosotros la mejor atención posible", subrayó.

Pero la "confianza" duró muy poco y la relación se tensionó tras su fallida llegada a la Anses.

Carolina Píparo no se sumó al grupo de LLA en la Cámara de Diputados y conformó su propio bloque Buenos Aires Libre, integrado por ella y una legisladora de su confianza, Lorena Macyszyn.

Pero más claro queda ahora que la diputada no cicatrizó las heridas con el presidente y continúa molesta:

"Después de 6 años de hacer política, nadie me va a venir a decir que es casual que sean tantos hombres".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCarolinaPiparo%2Fstatus%2F1737216345597522399&partner=&hide_thread=false Después de 6 años de hacer política, nadie me va a venir a decir que es casual que sean tantos hombres.

Las mujeres que inciden en el poder son contadas con los dedos de una mano, y sin considerarme una feminista, es una cuestión que nunca va a dejar de interpelarme y por la que… pic.twitter.com/51gqJ2sVt8 — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) December 19, 2023

"Las mujeres que inciden en el poder son contadas con los dedos de una mano, y sin considerarme una feminista, es una cuestión que nunca va a dejar de interpelarme y por la que nunca voy a dejar de debatir", agregó la diputada libertaria, la misma a la que se escuchó en mensajes como el siguiente:

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100045416025736%2Fvideos%2F249047273677857&access_token=EAAGZAH4sEtVABO4NclDTgZBRUlnTx6UPLue0Bi3tUV84a7RZAl8QCfM0ZAv6GyQ2KP02O0R9B8XAjJgVT3kZBnKXnS7Bv2XwmVXzc5ZBd9faFWIhmjR9DPsuPFKHXlqnOf2ESSKCY2sP2PNM66O5htSZAFmn39WC3xGMVmJukwRY8r4Txr5agGvnQZDZD

"¿De qué feminismo me están hablando? ¿De qué me están hablando cuando dicen queremos más mujeres en la política? Por favor, queremos más mujeres cuando nos conviene a nosotros y cuando no conviene y si podemos patear en el piso, pateamos", dice en aquella descarga, en una crítica directa a las feministas.

Pero lo cierto es que la foto de la reunión es contundente y deja ver claramente lo acertado de sus actuales palabras:

Cuando Carolina Píparo participó de las elecciones a gobernadora obtuvo el 24,59% de los votos quedando tercera por detrás de Néstor Grindetti (26,63%) y de Axel Kicillof (44,89%).

Sin tener en cuenta que en toda la historia solo 5 mujeres fueron elegidas para gobernar una provincia, además de Alicia Kirchner, en Santa Cruz, y Arabela Carreras, en Río Negro.

La primera fue Fabiana Ríos en Tierra del Fuego. Elegida en 2007 por el ARI, fue reelecta en 2011 por el Partido Social Patagónico. La segunda fue Lucía Corpacci en Catamarca, del Partido Justicialista (PJ), quien gobernó entre 2011 y 2019.

Dos años después (en 2013) asumió en Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, del Frente Cívico santiagueño y quien fuera hasta hace pocos días la presidenta provisional del Senado (número tres en la línea sucesoria). Abdala de Zamora gobernó cuatro años y en 2017 le cedió el mando a su esposo, Gerardo Zamora, el actual gobernador, quien llegó al Ejecutivo provincial en 2005.

En 2015 triunfaron en los comicios provinciales, María Eugenia Vidal, de Pro, quien gobernó la provincia de Buenos Aires hasta 2019 cuando perdió contra Axel Kicillof; Rosana Bertone, del PJ, quien también perdió la reelección en su provincia, Tierra del Fuego, pero en su caso contra Gustavo Mellela, de FORJA (radicales k), quien sigue en el Ejecutivo fueguino.

Ese año también fue elegida Alicia Kirchner, del PJ, quien tuvo mayor suerte que Vidal y Bertone y venció en 2019, por lo que tuvo segundo mandato.

Arabela Carreras, por su parte, tuvo un solo mandato. Gobernó entre 2019 y 2023 en Río Negro y le dejó su lugar a su jefe político, Alberto Werentilneck, quien ya había estado al frente de la provincia entre 2012 y 2019.

Así las cosas, lo que la diputada plantea es real ya que a partir del 10 de diciembre pasado no quedaron gobernadoras mujeres para el próximo período. Las últimas fueron Alicia Kirchner en Santa Cruz y Arabela Carreras en Río Negro, quienes finalizaron sus mandatos este mes.

Respuesta en las redes

En las redes sociales, Carolina Píparo comenzó a recibir inmediatamente respuestas de sus seguidores a su mensaje, y en general le cuestionaron su intervención. "No importa esto, Píparo. Activá", le escribió un usuario al que la diputada le respondió: "A mi sí y activa estoy siempre". Otro varón le aconsejó: "No te quemes así Caro".

"Para nada, no todos tenemos que pensar igual, cualquiera que haya trabajado conmigo, incluido el presidente, sabe y respeta mi opinión sobre este tema", replicó Píparo.

"Carolina Picara"; "Te banco, pero borra Caro. Ya tenemos bastantes quilombos para este tipo de declaraciones"; "La gente no vota viendo el aparato reproductor que tiene su candidato, vota capacidad, inteligencia, valores y moralidad. No salgas a revolear la bandera feminista porque no te votaron, revé tus capacidades. Capaz no tenes ninguna", le dijeron algunos usuarios.

Y también ligó algunos reproches: "Píparo, son todos hombres en este caso porque se dio así de acuerdo a lo que votó la gente. Todavía no nos olvidamos que en PBA tenemos a Kiciloff por tu culpa. Llamate al silencio mejor, chanta."

La reunión con gobernadores

Ayer se llevó a cabo la primera reunión de Javier Milei con los gobernadores de las provincias, a los que el presidente, además de pedirles que se ajusten, les solicitó que apoyen con sus diputados la vuelta del Impuesto a las Ganancias.

karina milei y victoria villarruel.jpg Las únicas dos mujeres presentes en la reunión con los gobernadores fueron la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Las dos mujeres presentes en la reunión fueron la vicepresidenta y, por lo tanto, presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Como respuesta, los mandatarios provinciales peronistas emitieron un comunicado donde se pronunciaron contra la reversión del impuesto a las Ganancias, uno de los puntos clave del encuentro del martes. En ese sentido, indicaron que esa medida "afecta derechos de los trabajadores".

"Consideramos que la reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado, ya que afecta derechos de los trabajadores", indicaron los gobernadores a través del comunicado. Al respecto, afirmaron que "seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como lo es la coparticipación del impuesto al cheque".

Otras noticias de Urgente24

4x4: El hombre de Techint que cuadruplicará el valor de YPF

El 'marxismo' de Axel Kicillof, chicana de Guillermo Francos

DNU: Por la marcha, Milei postergó la cadena nacional

Confirmado: Esteban Alvarado condenado a 15 años de prisión

Marcha, protocolo sin adhesión y cortina para DNU de Milei