Furia en C5N: Desmienten "extras" y cruzan a Gasulla/Viale

"Esto es duro, pero yo tengo que trabajar como siempre. Lo que me preocupa es la gente honesta, los padres de familia que no pueden darle leche a sus hijos, eso es lo más triste. Tengo que estar orando por los humildes, yo trabajo desde los 13 años y tengo 73", respondió el hombre, que no pudo contener las lágrimas.