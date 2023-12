La polémica por la estatización de la deuda privada

La idea evidente, hacer frente la deuda pendiente en un medio de un contexto de fuerte ajuste económico. Pero usuarios cercanos a la oposición saltaron a criticar

Al respecto, Darío Epstein, director de Research for Traders, explicó que: "El Gobierno no está estatizando deuda privada." "Los importadores le deben dólares a sus proveedores que el Gobierno hoy no les puede vender. Les ofrece venderles dólares a futuro."

La forma de instrumentarlo es con un bono: Me das los pesos hoy y te doy los dólares en X plazo. La forma de instrumentarlo es con un bono: Me das los pesos hoy y te doy los dólares en X plazo.

El exministro de economía Hernán Lacunza se sumó a defender al accionar del BCRA:

El problema acá es que el BCRA de manera indirecta se está metiendo entre un acuerdo entre privados.

Este instrumento (Bopreal) podría tranquilamente no existir, pero de hacer esto, los importadores endeudados saldrían a comprar dólares en el mercado y eso dispararía la cotización del dólar libre, elevaría la brecha y jugaría en contra de las expectativas de estabilización.

