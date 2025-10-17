Luego de concluida la gira de la Selección Argentina con un doblete de victorias (goleada 6-0 sobre Puerto Rico y 1-0 ante Venezuela) por los Estados Unidos, Alexis Mac Allister dejó una declaración que hizo ruido en Inglaterra. "No empezó de la mejor manera", indicó el Colorado, respecto al inicio del ciclo 2025-26 de su Liverpool.
CONFLICTO EN PUERTA
Arne Slot cruzó a Alexis Mac Allister por sus polémicos dichos
Alexis Mac Allister, figura en el Liverpool y en la Selección Argentina, recibió críticas del director técnico de los Reds, Arne Slot.
El mediocampista de los Reds atraviesa un momento irregular en la Premier League, y sus palabras encendieron cierta incomodidad en el cuerpo técnico.El director técnico del club que representa a la ciudad de los Beatles, Arne Slot, fue consultado por la situación en conferencia de prensa y eligió responder públicamente.
"No he visto su entrevista. ¿Se refería a la calidad de su juego o a la cantidad de minutos? Se perdió muchos partidos. Esperábamos que volviera para la pretemporada, pero no lo hizo. Eso provocó que no pudiera jugar tres encuentros seguidos, así que entraba y salía. Eso nunca es ideal para un jugador", comenzó diciendo el neerlandés.
Si bien lo cruzó en conferencia de prensa, el entrenador confía en que Mac Allister recupere su nivel y vuelva a ser el de antes: "Como todos los demás, es un jugador con tanta experiencia que volverá al nivel que él y yo queremos de ahora en adelante".
Cuándo vuelve a jugar el Liverpool
Con la mira puesta en recuperar el liderazgo en la Premier League, los Reds recibirán al Manchester United por la octava fecha este domingo 19 de octubre desde las 12.30 horas de Argentina.
Con tan solo siete encuentros disputados, Liverpool dejó claro que quiere ir en busca del bicampeonato pero, al igual que la temporada pasada, el Arsenal redobló la apuesta y volvió a trepar al podio. Hasta el momento, los Gunners le sacan solo una unidad de diferencia a los Reds, pero todo puede cambiar en la octava fecha.
Más de Golazo24
Arabia Saudita y el fútbol como cuestión de Estado: US$ 1 millón a cada jugador por ir al Mundial
Insostenible lo de Independiente: Hinchas y socios explotaron contra Grindetti y la dirigencia
Polémica en Boca Juniors: Qué pasó ahora con Edinson Cavani y Lucas Blondel
Javier Milei en modo Alberto Fernández: no irá a ver la final del Sub-20
Lucas Pratto trituró a Marcelo London, ex dirigente macrista de Boca