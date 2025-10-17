Arabia Saudita selló su clasificación a la Copa Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026 tras empatar 0-0 con Irak y el gobierno de ese país le otorgó un premio de un millón de dólares a cada jugador por alcanzar ese objetivo.
PREMIOS
Arabia Saudita y el fútbol como cuestión de Estado: US$ 1 millón a cada jugador por ir al Mundial
Arabia Saudita clasificó al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026 tras empatar con Irak y cada jugador fue premiado con un 1 millón de dólares.
La igualdad frente a los iraquíes fue suficiente para que el conjunto dirigido por Hervé Renard asegurara su presencia en la próxima Copa del Mundo. Tras este resultado, el gobierno saudí, a través de su ministro de Deportes, anunció la entrega de 5 millones de riyales (poco más de un millón de dólares) a cada integrante del plantel y al entrenador. Esta decisión fue impulsada por Abdulaziz bin Turki Al Faisal, quien subrayó la relevancia del logro para el país.
La política de incentivos económicos en el fútbol de Arabia Saudita
La política de incentivos económicos no es nueva en el fútbol saudita. Durante el Mundial de Qatar 2022, tras la victoria 2-1 sobre Argentina, los jugadores también recibieron una suma considerable en reconocimiento al impacto de aquel resultado. Ahora, con la clasificación a su séptima Copa del Mundo —la tercera consecutiva desde 2018—, el Estado refuerza su compromiso con el fútbol como símbolo de orgullo nacional y herramienta de cohesión social.
El proceso clasificatorio no estuvo exento de dificultades. Arabia Saudita tuvo un inicio irregular en las eliminatorias asiáticas, pero logró encaminar su rumbo tras el regreso de Renard al banco de suplentes. El empate ante Irak resultó decisivo, ya que ambos equipos finalizaron con cuatro puntos y la misma diferencia de gol (+1), pero los sauditas se impusieron por mayor cantidad de tantos convertidos (3 a 1). Este resultado permitió al equipo quedarse con el primer puesto del Grupo B de la cuarta ronda de las Eliminatorias de la AFC.
Ahora, con la mirada puesta en el Mundial, los saudíes no solo aspiran a igualar su mejor actuación de 1994, sino a dejar una marca más profunda en la historia del torneo. La preparación será intensa, con amistosos estratégicos y análisis exhaustivos de rivales, en busca de que la disciplina, la táctica y la entrega que los llevaron hasta Qatar se traduzcan en resultados que trasciendan más allá del simple paso por la fase de grupos.
La campaña de Arabia Saudita en las Eliminatorias Asiáticas
Entre noviembre de 2023 y junio del 2024, el conjunto saudí ingresó en la segunda ronda del camino mundialista y culminó en el segundo lugar del Grupo G, detrás de Jordania y por delante de Tayikistán y Pakistán con un saldo de cuatro victorias, un empate y una derrota.
En la tercera fase de septiembre del curso pasado a junio de este año, los ‘Halcones Verdes’ registraron tres triunfos, cuatro empates y tres caídas en el hexagonal de la Zona C, detrás de los clasificados a Japón y Australia y obligado junto a Indonesia a disputar una cuarta fase.
Luego de ganarle por 3 a 2 al propio Indonesia e igualar contra Irak, Arabia Saudita terminó en lo más alto del triangular decisivo del Grupo B en Yeda y logró el pasaje a su séptima participación en Copas del Mundo luego de sus presencias en 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022.
Los jugadores que cobraron $1.000.000
El último 11 titular: Nawaf Al-Aqidi; Saud Abdulhamid, Jehad Thakri, Hassan Tambakti, Ayman Yahya, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Saleh Aboulshamat, Musab Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan.
Los suplentes: Abdulelah Al-Amri, Saleh Al-Shehri, Nawaf Boushal, Saad Al Mosa, Abdullah Al-Hamdan, Ali Majrashi, Ziyad Al-Johani, Moteb Al-Harbi, Marwan Al-Sahafi, Abdulrahman Al-Sanbi, Mohammed Al Yami y Ali Al-Hassan.
Más notas de Golazo24
Polémica en Boca Juniors: Qué pasó ahora con Edinson Cavani y Lucas Blondel
Javier Milei en modo Alberto Fernández: no irá a ver la final del Sub-20
Insostenible lo de Independiente: Hinchas y socios explotaron contra Grindetti y la dirigencia
Otro desastre de Chiqui Tapia: todo seguirá igual (de mal) en 2026
La AFA tenía razón: Javier Milei y Daniel Scioli podían terminar mal
Selección Argentina ¿competitiva o provocadora? El caliente debate que sacudió las redes