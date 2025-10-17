Arabia Saudita y el fútbol como cuestión de Estado: US$ 1 millón a cada jugador por ir al Mundial

La campaña de Arabia Saudita en las Eliminatorias Asiáticas

Entre noviembre de 2023 y junio del 2024, el conjunto saudí ingresó en la segunda ronda del camino mundialista y culminó en el segundo lugar del Grupo G, detrás de Jordania y por delante de Tayikistán y Pakistán con un saldo de cuatro victorias, un empate y una derrota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SaudiNT_EN/status/1978200619455234101?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978200619455234101%7Ctwgr%5Eb3572332d228eb4d19e6c0e0318d29373fbe8375%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVuIiBkaXI9Imx0ciI2B8J2QhfCdkIjwnZCF8J2QgCDwnZCW8J2QqPCdkKvwnZCl8J2QnSDwnZCC8J2QrvCdkKkg8J2Qm2FCdkKjwnZCu8J2Qp2FCdkJ0g8J2BkqfCfh7jwn4emPGJyPjxicj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMsIEdyZWVuIEZhbGNvbnMhIPCfpoXwn5KaIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9URWJ1cnU1ZG5vIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVEVidXJ1NWRubzwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyBTYXVkaSBOYXRpb25hbCBUZWFtIChAU2F1ZGlOVF9FTikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TYXVkaU5UX0VOL3N0YXR1cy8xOTc4MjAwNjE5NDU1MjM0MTAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTQsIDIwMjU8L2E2BPC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI2BPC9zY3JpcHQ2BCgo3D%3Fv%3Dc8efc26635353158032f06505068db13s%3Dc48557934ac3399843386e167144f030&partner=&hide_thread=false



Congratulations, Green Falcons! pic.twitter.com/TEburu5dno — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) October 14, 2025

En la tercera fase de septiembre del curso pasado a junio de este año, los ‘Halcones Verdes’ registraron tres triunfos, cuatro empates y tres caídas en el hexagonal de la Zona C, detrás de los clasificados a Japón y Australia y obligado junto a Indonesia a disputar una cuarta fase.

Luego de ganarle por 3 a 2 al propio Indonesia e igualar contra Irak, Arabia Saudita terminó en lo más alto del triangular decisivo del Grupo B en Yeda y logró el pasaje a su séptima participación en Copas del Mundo luego de sus presencias en 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022.

Los jugadores que cobraron $1.000.000

El último 11 titular: Nawaf Al-Aqidi; Saud Abdulhamid, Jehad Thakri, Hassan Tambakti, Ayman Yahya, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Saleh Aboulshamat, Musab Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan.

Los suplentes: Abdulelah Al-Amri, Saleh Al-Shehri, Nawaf Boushal, Saad Al Mosa, Abdullah Al-Hamdan, Ali Majrashi, Ziyad Al-Johani, Moteb Al-Harbi, Marwan Al-Sahafi, Abdulrahman Al-Sanbi, Mohammed Al Yami y Ali Al-Hassan.

Más notas de Golazo24

Polémica en Boca Juniors: Qué pasó ahora con Edinson Cavani y Lucas Blondel

Javier Milei en modo Alberto Fernández: no irá a ver la final del Sub-20

Insostenible lo de Independiente: Hinchas y socios explotaron contra Grindetti y la dirigencia

Otro desastre de Chiqui Tapia: todo seguirá igual (de mal) en 2026

La AFA tenía razón: Javier Milei y Daniel Scioli podían terminar mal

Selección Argentina ¿competitiva o provocadora? El caliente debate que sacudió las redes