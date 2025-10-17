Otro desastre de Chiqui Tapia: todo seguirá igual (de mal) en 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estebanedul/status/1978937209391587455&partner=&hide_thread=false 2026



-Los torneos serán iguales a los de este año.



-Apertura antes del mundial, Clausura post.



-Los grupos se vuelven a sortear.



-Pocas fechas entre semana, solo 2 en el año.



-Queda a votación de los clubes agregar un clásico mas por semestre (al interzonal sumarle… pic.twitter.com/BtIElcoput — Esteban Edul (@estebanedul) October 16, 2025

Lo que calla Malaspina, Chiqui Tapia & cía

Lo que tal vez no tiene en cuenta Malaspina, devoto de la Gestión Tapia, así como tantos más, es que, como consecuencia de este formato de copas (que por alguna razón contabilizan en los registros de AFA como ligas), hay clubes que pueden no cruzarse en todo el año (ejemplo Boca vs. San Lorenzo o River vs. Racing), ya que integran zonas distintas y solo podrán verse las caras en un hipotético partido de play-offs y/o de Copa Argentina o competencias internacionales...

Además, se perdió la posibilidad de que un equipo salga campeón en su casa y junto a toda su gente, ya que los torneos se definen en cancha neutral y con el aforo dividido en partes iguales para los finalistas.

También, con el esquema actual de la Primera División, los clubes que no clasifiquen a instancias de play-offs, tendrán aproximadamente unos tres meses sin actividad oficial, ya que la fase regular finaliza a mediados de noviembre...

Si Tapia gestionara el fútbol argentino como se gestiona a las selecciones, hoy estaríamos contando un caso de éxito y no un desastre detrás de otro.

image

