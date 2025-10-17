El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol mantuvo una reunión este jueves 16 de octubre en la que se trató, entre otras cosas, el formato de disputa de la Primera División del fútbol argentino. El esquema seguirá siendo el mismo y Chiqui Tapia analiza sumar un duelo interzonal... vaya novedad.
REMIXANDO VIEJAS LOCAS
Otro desastre de Chiqui Tapia: todo seguirá igual (de mal) en 2026
Se resolvió que, en 2026, se mantendrá el formato de Copas de la Liga pero que contabilizan como Liga... (¿?) que tanto le encanta al Chiqui Tapia.
Los directivos se reunieron en el predio Lionel Andrés Messi ubicado en Ezeiza, en un cónclave de Comité Ejecutivo encabezada por Tapia -presidente de AFA- y Francisco Duarte, CEO de la Liga. Allí, se debatió acerca de la modalidad del torneo para el próximo año.
En principio, se respetaría el formato actual, con dos zonas de 15 equipos y duelos de playoffs a partir de octavos de final. El Apertura se disputaría en el primer semestre y el Clausura en el segundo, después de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
Cristian Malaspina, titular de Argentinos Juniors, le dio total respaldo al Chiqui y al formato del fútbol actual:
Lo que calla Malaspina, Chiqui Tapia & cía
Lo que tal vez no tiene en cuenta Malaspina, devoto de la Gestión Tapia, así como tantos más, es que, como consecuencia de este formato de copas (que por alguna razón contabilizan en los registros de AFA como ligas), hay clubes que pueden no cruzarse en todo el año (ejemplo Boca vs. San Lorenzo o River vs. Racing), ya que integran zonas distintas y solo podrán verse las caras en un hipotético partido de play-offs y/o de Copa Argentina o competencias internacionales...
Además, se perdió la posibilidad de que un equipo salga campeón en su casa y junto a toda su gente, ya que los torneos se definen en cancha neutral y con el aforo dividido en partes iguales para los finalistas.
También, con el esquema actual de la Primera División, los clubes que no clasifiquen a instancias de play-offs, tendrán aproximadamente unos tres meses sin actividad oficial, ya que la fase regular finaliza a mediados de noviembre...
Si Tapia gestionara el fútbol argentino como se gestiona a las selecciones, hoy estaríamos contando un caso de éxito y no un desastre detrás de otro.
