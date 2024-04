Villarruel se despega de los aumentos en el Senado: "Fue un acuerdo de todos los bloques"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1781047747862233176&partner=&hide_thread=false Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 18, 2024

"Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción", remarcó.

"Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo", concluyó.

"En qué me beneficia a mí un sueldo que no voy a cobrar y que salgan los trolls propios y ajenos a pegarme?", agregó luego en una respuesta al comentario de otro usuario.

La resolución votada este jueves lleva las firmas de los senadores Juan Carlos Romero, que fue la voz cantante del proyecto, Lucila Crexell, Pablo Blanco, Daniel Kronemberg y Bruno Olivera. Este último es senador de La Libertad Avanza por San Juan, aunque ninguno de los 7 legisladores oficialistas levantó la mano para convalidar el aumento de dietas. De eso se jactó el presidente Milei en un mensaje en el que repudió la suba salarial.

Las firmas que presentaron el proyecto de aumento para los senadores. La polémica: aparece el nombre del libertario Bruno Olivera Lucero, de San Juan. Hoy temprano dijo que "el aumento es necesario pero no es el momento". La confusión es total. Su bloque no acompañó la votación. pic.twitter.com/Y93MFeCU4U — Manu Jove (@manujove) April 18, 2024



Noticia en desarrollo.