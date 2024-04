Fuerte malestar por los F-16: Estados Unidos no financia, ¿y esperan la salida de Petri e Isaac?

"La compra de los aviones era necesaria. Y nunca es un buen momento. Pero Estados Unidos nos vienen soltando la mano. Y los 40 millones que nos iban prestar ya no es seguro".

El brigadier Isaac y Luis Petri, en la mira

Sobre el brigadier Isaac, Morales dijo que hay cuestionamientos y enojo por "la posición del brigadier Isaac porque no es un buen jefe del Estados Mayor Conjunto a decir por sus subordinados y porque en este turno le "tocaba" a la Armada, porque la fuerza Aérea estuvo 10 años, y si bien nos es "obligatorio", se lo habían prometido".

En cuanto al ministro de Defensa, Luis Petri, dijo que hay un gran problema con el ministro porque en la fuerza ven que se pone el uniforme, pero a la vez "reconoce que tiene miedo a volar ese tipo de aviones"; que " muchos militares lo toman en broma"; que "no están acostumbrados a que un ministro monte todo un espectáculo para sus fotos personales"; y contó que "hasta les hizo hacer maniobras molestas para sacarse fotos"... y responsabilizan incluso a "Isaac de que no le dice que eso no queda bien". Por último, afirmó que "Luis Petri se disfraza", que "el mundo militar no funciona de esa manera".

Y avisa: "No dicen nada porque son verticalistas, pero el que no se reía están enojado"... Y avisa: "No dicen nada porque son verticalistas, pero el que no se reía están enojado"...

Estados Unidos no financia

"Nunca ofrecieron financiamiento", afirman cerca de la gestión anterior sobre Estados Unidos. Y agregan que habrá otro costo adicional que no fue detallado en el acuerdo formal que es el de la capacitación de los pilotos, que sería altísimo, y el arreglo de la pista de Tandil y de todas la sin instalaciones donde estarían los aviones.

Por último desde el Ejército, fuentes castrenses se quejan porque ven que "sí hay plata para comprar aviones con 40 años de uso, sin sistema de armas y sin financiamiento"...

