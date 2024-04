Los senadores no dejaron las huellas en los aumentos (pero sí en video)

Es usual en el Congreso, en ambas cámaras legislativas, que la habilitación del debate de proyectos sin despacho se vote a “mano alzada” (como se la denomina en los reglamentos de cada ala parlamentaria), puesto que son cuestiones que llegan al recinto o bien porque tienen amplio acuerdo entre los bloques, o no. Y eso se sabe antes de la sesión, con lo cual es casi una formalidad esa votación y por lo tanto no queda ningún tipo de registro legal, es decir, no hay acta de votación.

Tampoco ningún senador pidió que esa votación se realice de manera nominal, con lo cual quedaría registrada en acta oficial del Senado. Aquí queda claro que había una intención de que el tema se trate con el mayor disimulo posible, incluso por parte de quienes no estaban de acuerdo con el aumento y los que ‘votaron’ en negativo (es decir, no levantaron la mano).

Segunda votación

Se da la segunda votación, la más importante porque es la que aprobó el aumento bajo el título de “Asignación de módulos”.

Nuevamente, ningún senador de los que se opusieron al aumento después, hizo uso de la palabra ni para aclarar de qué trataba el proyecto ni para que la votación sea nominal y quede registraba la voluntad de cada legislador.

Eso es lo que permite individualizar y dejar constancia de quienes votaron en el Acta y en el Diario de Sesiones que son los documentos oficiales del Senado.

Volviendo a la sesión, tras habilitarse el tema se da la votación nuevamente a ‘mano alzada’, en concordancia con el amplio acuerdo que había entre los senadores. No podía ser de otro modo.

Tras la sesión, circularon por los medios de comunicación y en redes sociales varias actas de votación que son truchas o se trata de actas de votación de otros proyectos, porque al votarse a mano alzada no hay acta ni ningún otro tipo de documento que contabilice los votos.

Pero ¿cómo se sabe si hubo dos tercios si no hay acta que contabilice los votos? Primero porque hubo acuerdo de la mayoría de los senadores para todo lo que se hizo y porque nadie objetó nada. Luego, el Reglamento del Senado en el Título XVIII sobre las “Formas de votación”, establece en su artículo 205 que Todo proyecto de ley se vota, tanto en general como en particular, por medios electromecánicos o nominalmente a fin de permitir registrar la forma en que ha votado cada senador. La Cámara puede resolver por mayoría absoluta de sus miembros presentes obviar este procedimiento cuando existe dictamen de comisión unánime o no se han planteado disidencias”.

“Los pedidos de acuerdo a los que refiere el artículo 22 ter requieren de la votación nominal. Los proyectos de decreto, resolución, comunicación o declaración pueden votarse: 1. Por signos, que consisten en ponerse de pie o en levantar la mano. 2. Nominalmente, o por medios electromecánicos, en caso en que la Cámara así lo decida por mayoría absoluta de los presentes”, finaliza el artículo.

Los senadores no escaparon a la transmisión en vivo

En cuanto al conteo de los votos, termina siendo a simple vista y es tarea del Secretario Parlamentario, como bien explica el artículo 39: “Los secretarios tienen las siguientes obligaciones: d) Computar y verificar el resultado de las votaciones por signos –por signos se hace referencia a mano alza o de pie-; e) Anunciar el resultado de toda votación y, cuando algún senador lo solicite, el número de votos en pro y en contra”.

En concreto, solo existe la versión taquigráfica que da por aprobada la resolución del aumento de dietas.

Otra polémica es si los senadores que no levantaron la mano al votar lo hicieron en contra o se abstuvieron. Alzar la mano es claro que significa una seña para expresar el voto afirmativo pero no levantarla significa que se hace por la negativa.

Pero, gracias a que desde hace muchos años se transmiten las sesiones del Congreso en vivo, si bien lo senadores no dejaron huellas en documentos oficial, ha quedado el registro en video de quienes alzaron mano y quiénes no.

