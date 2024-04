Los 60 años del Mustang, ícono de Ford Motor (y de Lee Iacocca)

de menos de 2 toneladas,

de precio accesible y,

apuntando a la clase media,

asientos individuales,

palanca de cambios en el suelo y

opciones de accesorios, tipos de carrocería, color del coche, motor, transmisión manual o automática, etc.

El tiempo volaba. Por lo tanto, en un momento inicial se decidió adaptar el chasis y la suspensión del Ford Falcon Sprint para saltar de inmediato a la etapa del diseño. También se aceptó mecánica del Comet, Fairlane y Galaxie: motor de 6 cilindros de 170 C.I., motor V-8 de 260 C.I. y motor V-8 de 289 C.I., la suspensión, etc.

Embed - FORD MUSTANG BOSS 302 V8 DEL AÑO 1969 - A TODA VELOCIDAD

Fairland Committee

Antes de avanzar, es necesario volver al Comité Fairland. Iacocca, menos de 40 años, había reservado un comedor privado en el Fairlane Inn, donde se reunían 1 vez por semana los jóvenes 'brillantes' que él había elegido. En su autobiografía, Iacocca reveló

"Nos reuníamos en el hotel porque mucha gente en la oficina estaba esperando que cayéramos de espaldas (N. de la R.: fracasaran). Yo era un joven turco, un nuevo vicepresidente que aún no había demostrado su valía. Mis muchachos tenían talento, pero no siempre fueron las personas más populares de la empresa".

Realizaron mucha investigación de mercado y se enfocaron en mujeres, 'baby boomers' y la creciente clase media.

Un acierto del Comité Fairlane fue identificar a las emociones como un valor decisivo en una decisión de compra.

Ellos consiguieron que en 1962, la línea de Ford incorporase techos de vinilo, caja de cambio de 4 velocidades y motores más potentes.

En 1963 crearon el concepto "Total Performance".

Si bien ya habían identificado la necesidad de un vehículo con énfasis en el consumidor de 18 a 34 años porque era el grupo etario que compraba el 50% de todos los automóviles nuevos desde 1960, luego redujeron su cliente objetivo a 4 tipos posibles:

familias que buscaban un 2do. automóvil,

mujeres que querían automóviles de bajo mantenimiento,

jóvenes con poco dinero y

gente deportista.

Por ese motivo, la ingeniería no podía ser costosa -recurrieron a lo que ya tenían-, renunciando a la suspensión independiente y el árbol de levas en cabeza.

Debía tener 4 asientos, el tamaño de un 'Jaguar', un capó delantero largo porque era sinónimo de potencia, y un precio tope de US$ 2.500 (obsérvese la inflación estadounidense desde entonces).

En julio de 1962, faltando 2 semanas para la fecha límite del diseño, Iacocca hizo que todos los diseñadores de Ford compitieran para presentar el mejor diseño. A mediados de agosto, el diseño ganador y la maqueta de arcilla estaban completos.

El diseño final fue de Joe Oros junto a su equipo de estilo: L. David Ash y Gayle Halderman, el hombre clave.

Mustang-primer-dibujo-Gale-Halderman.jpg 'Concept Car' 1962, Mustang II, dibujado un fin de semana por Gayle Halderman en la cocina de su casa.

El nombre inicial no fue Mustang sino Cougar y fue rechazado.

Con el vehículo casi terminado, Iacocca impulsó Mustang y Henry Ford II le dijo: “… tienes que venderlo. Es tu trasero si no lo haces”.

El precio

La idea original (prototipo Mustang I) fue de 2 plazas (1962), y evolucionó hacia un 'concept car' de 4 plazas llamado Mustang II (1963), que también incorporó una variación de los extremos delantero y trasero, y un techo 2,7 pulgadas (6,9 cm) más corto.

En 1964 el Mustang llegó con un precio de US$ 2.368 (equivalentes a US$ 20.690 hoy día aunque el Mustang modelo 2024 tiene un precio de US$ 30.900), y se fijó un objetivo de venta de 100.000 unidades al año. Pero las ventas superaron las 418.812 unidades y fueron 1 millón en 2 años.

En este caso impactaron las novedades del modelo 1965.

El Mustang obligó a GM a reaccionar: Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird, AMC Javelin, Dodge Charger.

Y Chrysler tuvo que renovar de inmediato su Plymouth Barracuda, y lanzar la 2da. generación del Dodge Challenger.

Es más: se afirma que el Mustang inspiró los diseños de las cupés Toyota Celica y Ford Capri, que fueron importados al mercado estadounidense.

Embed - FORD MUSTANG 1967 FASTBACK | 4K

Marketing

El equipamiento básico del Mustang fue un motor de 6 cilindros en línea de 170 pulgadas cúbicas (2,8 litros), proveniente del Falcon, igual que todo el conjunto del chasis-bastidor, transmisión de 3 velocidades, ruedas completas forradas, cojinete rellenado y alfombrado. Pesaba 2.572 libras (1.167 kg) y el precio de lanzamiento fue de US$2.368.

En el éxito de 1965 ocurrió un cambio.

Carroll Shelby, expiloto que fabricaba prototipos de carreras y competición conocidos como AC Cobra, fue convocado para que el Mustang pudiera competir en las carreras ya que debía ser un automóvil deportivo. Entonces, él creó el 'fastback' (formato de carrocería en la que el vidrio trasero está casi horizontal y paralelo a la cola, formando un plano continuo), y lo llamó Shelby GT500. El modelo que ha perdurado como un clásico de la familia Mustang es el Shelby GT500.

Lo estrenó en enero de 1965 y en febrero ganó en Green Valley Farms, Texas.

Otro acierto: en octubre de 1965, Robert Leury, mánager del Empire State Building, llamó a William Benton, a cargo del marketing de Ford. Le ofreció exponer un Mustang descapotable en el piso 86, el observatorio abierto al público.

Un modelo fue desmontado en 3 secciones para volverlas a montar sin que se vieran los cortes. Fue ubicado en la terraza del piso 86 y un helicóptero hizo las primeras fotografías del descapotable. En la primera jornada, más de 14.000 personas acudieron al edificio para ver el Mustang, que estuvo ahí todo 1966.

Dicen que el mejor diseño fue el de 1967, cuando Don Kopka llegó desde Chrysler y le pidieron una renovación del Mustang. Él pasó de un dibujo plano y rectilíneo (Mustang original), a otro más redondeado y robusto. Sin embargo, finalmente regresó al original. Pero el Mustang 2005 y 2006 recuperó el modelo de 1967.

La filosofía "para todas las necesidades" dio el paso a 11 diferentes combinaciones y nuevos modelos.

mustang 2024.webp Ford Mustang 2024.

El mercado

Cuenta el Mustang Club:

"(...) Casi al final del desarrollo de pre-producción, a finales del año 1963 y comienzos de 1964, Iacocca hizo que acudieran en sucesivas visitas, una serie muy considerable de clientes fidelizados de la casa Ford, todos ellos de variada edad y condición, a los que se les mostraba el Mustang, se les hacían preguntas sobre el estilo y otros detalles del coche y finalmente se les pedía que dijeran el precio que ellos estimaban que tendría ese automóvil una vez puesto en el mercado. Cuando Iacocca fue viendo que la respuesta a esa última pregunta sobre el precio, en la inmensa mayoría de los casos ¡duplicaba! el precio final que él tenía en mente, supo que había triunfado.

Finalmente el Mustang Hardtop de 6 cilindros y caja manual de 3 velocidades, salió a la venta por US$ 2.368 (US$ 10 más barato que un VW Escarabajo)."

--------------------------

Más contenido de Urgente24

"Milei comete excesos de sobreactuación en la política exterior"

La Corte rechazó 2 planteos contra el mega DNU de Javier Milei

Milei nombró de embajador a un polémico exfuncionario macrista

Javier Milei no recula: Jorge Lanata pidió unirse contra él y "ponerle un punto"