Javier Milei no recula: Jorge Lanata pidió unirse contra él y "ponerle un punto"

Lanata.png

Más tarde, durante su envío radial y en comunicación con Chiche Gelblung adelantó que sus abogados están preparando una denuncia penal por calumnias y otra civil por reparación.

Nada de esto pareció haberle afectado a Milei, quien como suele hacer en situaciones de esta naturaleza, disparó desde su cuenta de X (ex Twitter) contra Lanata.

De este modo el Jefe de Estado reposteó varios mensajes, entre ellos una publicación del pasquín La Derecha Diario, que cuestionaban al periodista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1779871852321439804?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1779871852321439804%7Ctwgr%5Eb27c6d87a61592d3fa06db1806ddeca2926354cf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fradio-y-tv%2Fmilei-vs-lanata-larretista-sobres-y-amenaza-denuncia-al-aire-n574909&partner=&hide_thread=false Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión.

Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo ala reunión formal del CC.

Críticas sí. Mentiras no.

¿Decir la verdad requiere sobre? https://t.co/F7gSw01Pmp — Javier Milei (@JMilei) April 15, 2024

Patricia Bullrich y su pedido a Jorge Lanata: "Pará la demanda"

La Ministra de Seguridad y el conductor fueron invitados al programa ¿La ves? de Jonatan Viale y, como no podía ser de otra manera, el tópico sobre los dichos de Milei contra Lanata fue debatido.

"Me acusa de cometer delitos y eso me parece una barbaridad, no lo podemos dejar pasar", manifestó el creador de PPT ante Bullrich. Cuando le tocó responder, Patricia intentó desviar la conversación y trajo a colación la inminencia de un conflicto armado en Medio Oriente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/todonoticias/status/1780029907113828408&partner=&hide_thread=false "Para la demanda y vamos por otro camino": el pedido de Patricia Bullrich a Jorge Lanata en ¿LA VES? https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/jSYiguWQrm — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 16, 2024

"Quizás hay un estilo del Presidente, que es muy franco, muy directo", dijo la ministra sin poder ocultar la incomodidad. "No, no, no Patricia, el estilo franco no puede ser adjudicar un delito a otra persona", la cruzó Lanata.

"Bueno, yo me comprometo a hablarlo con el Presidente. Más allá de las diferencias, yo lo voy a hablar con el Presidente", prometió Bullrich, y acto seguido le solicitó al conductor:

Pará la demanda Jorge, pará la demanda y vamos por otro camino Pará la demanda Jorge, pará la demanda y vamos por otro camino

"Me parece que alguien le tiene que poner un límite. Yo soy el décimo o el decimoquinto periodista al que el Presidente ha insultado o al cual le ha adjudicado alguna conducta ilícita. Esta mal, el gobierno tiene cuatro meses imaginate dentro de un año", dijo luego Lanata, ya sin Bullrich.

Embed - Jorge Lanata demandará a Javier Milei por tratarlo de "ensobrado"

Este martes en Lanata sin filtro el conductor señaló, del mismo modo que se lo indicó a Bullrich en la velada de ayer, que si el Presidente se retracta de sus dichos, no tiene problema en olvidarse del tema.

"Quiero que lo desmienta o en el caso que lo siga sosteniendo se defienda y un juez pueda decir si estuvo mal o no", sentenció.

--------

Más contenido en Urgente24:

¿Se acaba la calma? Con el conflicto en Medio Oriente, el dólar reacciona al alza

'Top Gun' Petri, US$ 600 millones por los F-16 y el "freedom dammet!"

¿Seguridad o excusa? Javier Milei deja de viajar en vuelos comerciales: El trasfondo