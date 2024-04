¿Seguridad o excusa? Javier Milei deja de viajar en vuelos comerciales

El Presidente viene, de manera contundente, tomando partido por Israel, pese a que no son pocos los especialistas en Seguridad que están pidiendo que mire más a Estados Unidos, que va por la paz, en lugar de 'militar' la guerra. No es una novedad que al tomar tanto partido en una guerra como la que se desarrolla en Medio Oriente se aumentan los riesgos (no sólo para el Presidente, sino para la Argentina en general) de represalias o atentados, elevando el nivel de inseguridad.

Ya son muchos los sectores de la opinión pública que le piden a Javier Milei "neutralidad" frente al conflicto entre Irán e Israel, algo que el Presidente desoye y continúa sobreactuando.

Según pudo saber Urgente24, Patricia Bullrich le dijo a Javier Milei que es más seguro ir en un avión privado pero no le dijo que lo mejor sería que deje de 'militar' tanto por la guerra... y Javier Milei le agradece.

En el medio de todo esto, hay una feroz interna entre Bullrich y Nicolás Posse por la jefatura de gabinete, que también quedó expuesta a propósito de los recientes acontecimientos.

La periodista Silvia Mercado contó en una nota publicada en el portal Memo lo que ocurrió en el Comité de Crisis en la Casa Rosada, tras el ataque de Irán a Israel:

"Bullrich llegó de su gira por los Estados Unidos donde fue alertada de los escenarios globales y puso a su equipo a trabajar para diseñar un plan que funcione tanto de prevención, como de alerta temprana ante cualquier movimiento sospechoso que ponga en riesgo la seguridad nacional.

Fue la Ministra la que presentó una síntesis de ese plan en la reunión de ¿gabinete? de ¿gabinete de crisis? (el Gobierno no se pone de acuerdo en cómo llamar al encuentro de emergencia que anoche que se concretó en Casa Rosada), elaborado por la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. De Silvestre Sívori, el titular de la AFI que fue puesto por Posse, ni noticias".

Según pudo saber Urgente24, cuando se conoció el ataque de Irán a Israel la primera que se reportó ante Victoria Villarruel (pues Milei estaba de viaje) fue Patricia Bullrich. Nicolás Posse brilló por su ausencia. Luego se armó el Comité de crisis, al que se sumó el Presidente cuando retornó de USA (y ahí apareció el jefe de Gabinete).

En ese marco ocurrió un choque muy grande: Nicolás Posse llevó los informes de AFI y Bullrich los que le preparan las Fuerzas de Seguridad.

Según indicaron todas las fuentes, Milei se quedó más conforme con el informe de la ministra de Seguridad (agradecimientos incluidos) que con los del jefe de Gabinete. Y hubo comentarios negativos respecto a la AFI...

En este capítulo de la interna Posse/Bullrich, ganó la ministra de Seguridad. Y, consiguientemente, se realizó hoy este anuncio sobre el "informe reservado" para justificar que Javier Milei deje de volar en aviones comerciales.

Además, parece que el Presidente quedó muy contento con el 'sistema de semáforos' que le presentó Patricia Bullrich, el cual va indicando en tiempo real el nivel de seguridad. Un 'chiche' que le encantó a Javier Milei.

-------------

Más contenido en Urgente24:

¿Se acaba la calma? Con el conflicto en Medio Oriente, el dólar reacciona al alza

'Top Gun' Petri, US$ 600 millones por los F-16 y el "freedom dammet!"

Inminente guerra a las prepagas y una empresa congela precios

Distracción de Karina Milei le cuesta muy caro a Darío Wasserman

Banco Nación devuelve hasta $40.000 en gastos de supermercado: Cómo acceder