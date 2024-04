El embajador de Israel no debía estar en el Comité de Crisis y Milei miente

El entusiasmo de Milei con Israel no debería omitir que, en verdad, su alineamiento es con el gobierno de Benjamin Netanyahu, que lidera un partido que se llama Likud, que lidera una alianza que, pese a su éxito militar presente, es conocido en Israel que probablemente perdería una elección hoy día. Es tan ramplón Milei en sus análisis, tan escaso de argumento de fondo, que puede llevar a la Argentina a padecer escenarios muy complejos.

Javier Milei se declara aspirante a prosélito (judío pero no de vientre), y afirma que los intereses de Israel (al que confunde con Netanyahu) son los de la Argentina, pero debería comenzar a diferenciar sus creencias personales de los intereses de millones de ciudadanos.

De lo contrario, ese comportamiento entre autoritario y caprichoso (2 caras de la misma moneda), lo llevará a situaciones muy conflictivas en lo institucional.

El fondo

Israel fue el país objeto de la contraofensiva de Irán, luego del ataque israelí al consulado iraní en Damasco (Siria): ésta es la conclusión dominante en la Organización de Naciones Unidas pero no es lo que opina Israel, que se considera agredido por Irán desde la masacre del 07/10/2023, aunque no llevó el tema a Naciones Unidas, no actuó en consecuencia en ese momento y, de hecho, embistió sobre Gaza, no sobre Irán.

¿Cuál es el análisis del Gobierno argentino? Porque hasta ahora no fue difundido un documento que fundamente su punto de vista.

¿Se ha convocado a un debate parlamentario del tema? Porque el Ejecutivo Nacional no es la visión de la Argentina, al menos mientras no exista una emergencia al respecto.

Javier Milei interpreta que su enfoque, desinformado a menudo, representa a las necesidades estratégicas de toda la sociedad, sin haberlo debatido. Presume demasiado el Presidente, y actúa con impunidad. Pero hay algo peor.

Jorge Lanata

Javier Milei es producto de los medios de comunicación. Era un economista ignoto, o sea que nada brillante y por eso tenía mucho tiempo disponible, que ingresó a la TV como panelista de programas de debate, en los que se gritaba mucho y se decía poco.

Javier Milei no está honrando la investidura presidencial cuando actúa como si todavía fuese un panelista de TV.

A menudo acusa a quienes discrepan o no coinciden con sus afirmaciones de responder a intereses oscuros, casi siempre conspiraciones acerca de dinero: "ensobrados".

Una parte de la sociedad -que padece cierta conspiranoia histérica- se entusiasma con semejantes exabruptos, acerca de lo que Milei no ofrece pruebas. Está muy bien que Jorge Lanata lleve a Javier Milei a Tribunales a que aporte fundamentos, más allá de los calificativos.

Resultaría peligroso, quizás, comenzar a investigar cómo nació, cómo se financió y quién aportó a La Libertad Avanza cuando ni siquiera estaba constituido como La Libertad Avanza. Es una advertencia que ya le envió Topo Rodríguez a Santiago Caputo, días atrás.

La mentira de Milei

Ya que estamos con Topo Rodríguez, él escribió un texto interesante

"El Presidente Javier Milei dice que el Embajador de Israel en Argentina “contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal” de Gabinete.

Pero el Subsecretario y Vocero Presidencial, Manuel Adorni, aseguró anoche que en la reunión de Gabinete “estuvo presente el embajador israelí en Argentina”.

Y la Oficina del Presidente distribuyó en mensaje con foto afirmando que Milei encabezó “la reunión de Gabinete, con la participación del Embajador del Estado de Israel”.

Hay uno que miente."

milei3.jpeg

Comité de Crisis

Si un embajador extranjero debe presentar un informe de situación a un Comité de Crisis argentino significa que la Cancillería no cumplió con su tarea. Pero Diana Mondino había informado a Villarruel antes que llegara Milei. Entonces, fue una sobreactuación del Presidente, para montar un show ya que había regresado al país en forma abrupta cuando debía viajar a Dinamarca. La idea de administrar una nación tal como si fuese un show provoca temor.

Un Comité de Crisis acerca de una situación bélica que no tenga militares presentes es harto llamativa.

¿Cuáles fueron las conclusiones del Comité de Crisis? ¿Cuáles fueron las acciones en marcha? ¿Hay responsables y una línea de tiempo para la ejecución de las medidas? ¿O sólo se trata de otro show, tal como el que se montó en Rosario (Provincia de Santa Fe), que no arrojó resultados positivos?

Si del Comité de Crisis sólo queda una demanda judicial contra el Presidente por calumniar a un periodista que no dijo nada de otro mundo, la conclusión es que todo resulta lamentable.

