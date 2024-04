¿Se acaba la calma? Con el conflicto en Medio Oriente, el dólar reacciona al alza

Este avance, si bien no es de magnitud considerable y por el momento no preocupa al mercado, muestra indicios de que la calma cambiaria puede afrontar un cimbronazo. En este caso no sólo por causas domésticas, sino también como resultado del conflicto en Medio Oriente, donde tras el ataque del fin de semana pasado de Irán a Israel con más de 300 proyectiles de diverso tipo, se espera ahora una contraofensiva. Es decir, un agravamiento geopolítico en una zona del planeta donde ya las tensiones estaban explicitas en los últimos meses, tras los graves ataques terroristas.