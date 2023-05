Fentanilo, la droga que produce muerte y zombies

Las fronteras en EEUU atestadas de migrantes indocumentados espejan el caos que viven los países no emergentes, especialmente de Latinoamérica. La laxitud con la que se aplican las políticas migratorias, la reciente caída del Titulo 42, que fuera erigido en contexto de la pandemia por el Covid 19, ha generado cada día un mayor número de ingresantes sin destino fijo, que se convierten el homeless. Sumado a ello, hay una sostenida expulsión, desde los grandes conglomerados urbanos, de personas que no consiguen emplearse y estabilizarse económicamente hacia zonas de temperaturas más benignas, donde el ser homeless no está emparentado necesariamente con la muerte.