Alerta por fentanilo en USA: Demuestran lo fácil que es fabricarlo

Seis paquetes llegaron en la Ciudad de México, siete en un buzón alquilado en Nueva Jersey y uno en un apartamento en la ciudad de Nueva York. Algunas cajas llegaron con etiquetas falsas como “pomo de puerta” y “accesorios para el cabello”. Dos productos químicos precursores llegaron sellados en bolsas de comida para gatos.

“La mayoría de los productos llegaron sin problemas, como cualquier otro paquete de pedido por correo”, contó la agencia británica.

Lo realmente preocupante es que en tan poco y con tan poca plata esos precursores elementos de la droga habrían producido suficiente polvo de fentanilo para fabricar al menos 3 millones de tabletas, con un valor potencial en la calle de 3 millones de dólares, según una estimación basada en los precios citados por las agencias policiales estadounidenses en informes publicados durante los últimos 6 meses.

Asimismo, el informe asegura que no hay que ser un Walter Hartwell White, alias Heisenberg, para producir la droga. Bastan modestos conocimientos de laboratorio y un entendimiento básico de química, según sugirió un cocinero mexicano de Fentanilo que aprendió el oficio como aprendiz de un laboratorio ilegal. “Es como hacer sopa de pollo”.

Así, Reuters logró fácilmente penetrar en la subindustria oculta que hace posible las operaciones de los carteles, aunque aclaró que ninguno de los periodistas de Reuters fabricaron fentanilo y se encargaron de la destrucción de los productos químicos.

El informe expuso la simple evasión a las inspecciones aduaneras en México y Estados Unidos y las lagunas en el marco regulatorio mundial que subyacen a la crisis de adicción USA.

Compra a China

La nota empieza con una narración de una caja de cartón del tamaño de la mitad de una barra de pan etiquetada “adaptador” en las manos de una reportera de Reuters en la Ciudad de México.

Obviamente que en el interior no había ningún adaptador, “sino un frasco de plástico sellado en una bolsa de Mylar metálica que contenía un kilogramo de 1-boc-4-piperidona, un polvo pálido que es un ingrediente básico del fentanilo. Era suficiente para producir 750.000 comprimidos de la droga letal”.

image.png

La periodista había comprado 6 semanas atrás por 440 dólares en bitcoins el componente químico a una turbia vendedora en China “Jenny” cuyo avatar era el de una actriz asiática.con envío por flete aéreo incluido.

“Podemos enviar con seguridad a México”, había escrito Jenny en español en la plataforma de mensajes encriptados Telegram en julio de 2023.

La producción del opioide fentanilo, es una de las principales causas de sobredosis de drogas en Estados Unidos. USA, es el principal consumidor mundial de esa droga, opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína, y 100 veces más que la morfina.

Miles de estadounidenses mueren a causa de la letal y adictiva sustancia, una droga cuyos principales productores son China y México, según la DEA, y que se ha convertido en un problema de salud pública en Estados Unidos.

USA acusa a China de subvencionar la producción de fentanilo en el exterior. Entiende que China provee precursores químicos a los carteles narcos en México que utilizan para producir el fentanilo y luego vender de manera ilegal en Estados Unidos imitando medicamentos como el Adderall o el Xanax.

Como lo comprobó Reuters: Se trafica a través de México utilizando precursores químicos desviados de la República Popular China.

Siempre según Norteamérica, el presunto esquema funciona, por un lado, a través de devoluciones de impuestos a productores y exportadores de químicos clave para la producción de fentanilo, y por otro lado, de otorgar subvenciones a empresas involucradas en el tráfico de drogas. Pekín subsidia dos precursores del fentanilo utilizados por los cárteles de la droga: NPP y ANPP.

image.png Fentanilo, también apodado "droga zombie".

Sin embargo, el problema para los reguladores es que muchos de los mismos productos químicos que se utilizan para fabricar fentanilo también son vitales para industrias legítimas, desde perfumes y productos farmacéuticos hasta caucho.

El año pasado USA sancionó a la compañía Wuhan Shuokang Biological Techology Co Ltd y Syuzhou Xiaoli Pharmatech Co., Ltd (SXPC) debido al envío de 25 kilogramos de N-BOC-4-Piperidona a México y ha acusado a al menos una docena de proveedores de productos químicos chinos desde mediados de 2023.

Pero al menos 3 de esos operadores siguieron en activo y vendieron precursores a Reuters meses después. Para el Gobierno de Joe Biden, la lucha contra el fentanilo es el “asunto más vital para la seguridad de los estadounidenses”. según el recientemente el encargado para América Latina del Departamento de Estado de EEUU, Brian Nichols.

Entre las mucha medidas que ha tomado USA para combatir al crisis del fentanilo, figura, impulsar la cooperación bilateral con China sobre el tema, realizar incautaciones y la la aprobación federal de un medicamento de venta libre que revierte rápidamente los efectos de las sobredosis de opioides.

