Misterio en vuelo de American Airlines: ¿Una persona atrapada en la bodega?

Embed ✈[AHORA] TERROR DURANTE UN VUELO DE AMERICAN AIRLINES EN ARGENTINA



Un grupo de comando ingresó a la bodega del avión de la aerolínea norteamericana que se dirigía a Nueva York después de que los pasajeros escucharan gritos y golpes durante el vuelo, lo que obligó el regreso a… pic.twitter.com/YyqT4cL94r — Rayo Media (@rayomediacom) November 1, 2024

A pesar de todo, la investigación no arrojó ninguna evidencia de la supuesta persona en la bodega. A las 00:30, uno de los equipos de búsqueda confirmaba que no había nada anormal y cerca de la 1:15 de la madrugada, las fuerzas de seguridad y los grupos especiales terminaron el registro sin encontrar irregularidades: "Escucharon unos ruidos, por seguridad se controló todo y no se encontró nada fuera de los parámetros normales", explicaron fuentes cercanas al operativo.

Finalmente, a la 1:44 se declaró la cancelación del vuelo, dado que la tripulación había excedido su límite de horas. Y aunque no se tiene explicación oficial sobre el origen de los ruidos, todavía sigue el desconcierto.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Revelaron con qué reconocida actriz Francella le habría sido infiel a su esposa

UTA anunció un paro de colectivos

Reactores, radares y satélites: INVAP se convierte en S.A., pero hay silencio sobre una "privatización"

ESPN: Duro graph contra Marcelo Gallardo en el programa de Alina Moine

Pampita arruinada por lo que se conoció sobre su novio Martín Pepa: “Un trucho”