La "broma" que casi desata una guerra del campo contra Milei

Pero el comentario fue recibido con mucha preocupación entre los productores, al punto que el ministro reconoció que lo llamó el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, en busca de una explicación.

“Me llamó el presidente de la Rural anoche, preocupado con eso, y le dije, ‘no, pero es un chiste, no fue nada significativo'”, dijo Francos en diálogo con Radio Colonia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/1853500945554108840&partner=&hide_thread=false Guillermo Francos le mando un mensaje al campo durante un acto en Córdoba.



“Veníamos recorriendo Río Cuarto hasta aquí, toda una enorme zona productiva del agro…muchas silobolsas vimos, vimos gente que todavía no liquidó", sostuvo el Jefe de Gabinete. pic.twitter.com/h7281DV2Ze — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 4, 2024

El mismo Pino había reveló que se comunicó con Francos y que ambos coincidieron en que "cuanto más silobolsas se vean, mejor le irá al país porque habrá más producción y eso es trabajo, desarrollo y riqueza en las provincias".

De esa forma, lo que pudo haber escalado como un conflicto mayor parece haber quedado desactivado. Lo último que quiere el gobierno de Javier Milei es enemistarse con el sector que más divisas aporta y que es el que mueve la balanza de la actividad económica hacia el lado positivo, mientras otros aún no se recuperan de la recesión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NicolasPinoSRA/status/1853591559658225691&partner=&hide_thread=false Hablé con el Ministro Francos y coindimos en que cuanto más silobolsas se vean, mejor le irá al país porque habrá más producción y eso es trabajo, desarrollo y riqueza en las provincias. https://t.co/Z4Iz5ZCKoh — Nicolás Pino (@NicolasPinoSRA) November 5, 2024

Pero el comunicado del capítulo cordobés de la Mesa de Enlace presagiaba una tensión que demandó la pronta aclaración del ministro.

“Pensamos que con un Gobierno que se autodenomina libertario no era necesario justificar cómo usamos nuestra propiedad o que destino damos a nuestros bienes de cambio. Creímos que de eso se trataba el respeto irrestricto de la propiedad privada que este Gobierno pregona. Pero vemos que no. Que la propiedad cuando está en manos de productores agropecuarios, es distinta de los demás. Nosotros tenemos que vender nuestros productos cuando el Gobierno de turno quiere y al precio que decide, por supuesto como desde hace 20 años, a un precio disminuido por los derechos de exportación”, dice el documento en tono muy duro.

“A nosotros nadie nos incentiva para hacer las inversiones ni nos da un régimen especial, aun cuando invirtamos anualmente 10 veces más que los que reciben los incentivos”, se quejaba la entidad integrada por las filiales cordobesas de la SRA, Coninagro, Federación Agraria y Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).

“La situación económica del sector, por varios motivos que no viene al caso explicar, está siendo de una complejidad inusual; y no sólo no recibimos ayuda ni incentivos sino que el Gobierno, incumpliendo sus promesas, continúa con el mismo esquema extractivo de las anteriores administraciones. Y no hay, siquiera, un mínimo atisbo de que algo vaya a cambiar en el futuro”, agregó en alusión a las retenciones a las exportaciones, que el Gobierno no bajó sino que además tuvo la intención de incrementar en el inicio del mandato.

