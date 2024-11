Juan Schiaretti hizo pie en Tigre (con Randazzo y Julio Zamora)

Tenemos que promover la amistad cívica. Basta de peleas, insultos, agresiones y cosas que no se dan en el ámbito de nuestra familia. Cuando la política traslada elementos violentos, es peligroso, porque después la sociedad se violenta Tenemos que promover la amistad cívica. Basta de peleas, insultos, agresiones y cosas que no se dan en el ámbito de nuestra familia. Cuando la política traslada elementos violentos, es peligroso, porque después la sociedad se violenta

A todo esto, Juan Schiaretti enfatizó

Si el equilibrio fiscal se hace a los hachazos y sin mirar a quién, no es sostenible en el tiempo. Por otro lado, tener un IVA provincial significa que no vamos a exportar impuestos, porque si hay una retención negativa es la del Ingreso Bruto. Creo que a la Provincia de Buenos Aires le va a servir tener un IVA provincial, como tiene Brasil Si el equilibrio fiscal se hace a los hachazos y sin mirar a quién, no es sostenible en el tiempo. Por otro lado, tener un IVA provincial significa que no vamos a exportar impuestos, porque si hay una retención negativa es la del Ingreso Bruto. Creo que a la Provincia de Buenos Aires le va a servir tener un IVA provincial, como tiene Brasil

Florencio Randazzo a su turno planteó

Me parecen sumamente importantes este tipo de encuentros. Creo que si hay una falencia que ha tenido la política ha sido la falta de gestión y no hay mejor forma que honrarla cuando uno tiene un lugar de responsabilidad pública. Gestionar es resolver los problemas que a diario afronta el ciudadano ya que el Estado tiene responsabilidades en materia de salud, educación y transporte, entre otros Me parecen sumamente importantes este tipo de encuentros. Creo que si hay una falencia que ha tenido la política ha sido la falta de gestión y no hay mejor forma que honrarla cuando uno tiene un lugar de responsabilidad pública. Gestionar es resolver los problemas que a diario afronta el ciudadano ya que el Estado tiene responsabilidades en materia de salud, educación y transporte, entre otros

Durante las diferentes jornadas disertaron referentes políticos como Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes y Martín Guzmán; e invitados como Agustín Salvia, Marité y Eduardo Costantini, Carlos Olivero, Martín Palma y Cecilia Brondo.

