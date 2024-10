Estupor en Europa: En Suecia apuntan a Mbappé por la denuncia de abuso sexual

ESTUPORENEUROPAENSUECIAAPUNTANAMBAPPEPORDENUNCIADEABUSOSEXUALFOTO2.jpg Kylián Mbappé quedó bajo sospecha en Suecia a causa de que la fiscalía de Estocolmo confirmó la apertura de una investigación contra él por abuso sexual.

Por su parte, el periódico Expressen profundizó en detalles sobre la investigación que lleva adelante la policía y también indicó a Mbappé como el principal sospechoso del hecho que se perpetró en el hotel Bank. Es importante mencionar que la figura del Real Madrid despegó de Bromma el viernes por la tarde y dejó el país.

Además, el medio indicó que quien está frente a la demanda por el caso de abuso es una mujer y que fue ella misma la que acudió a la sala de un hospital para víctimas de violación el último sábado y denunció que había sido víctima de un delito sexual. Allí señaló al astro del fútbol francés como el perpetrador del crimen.

En datos a los que accedió el diario sueco Expressen, los investigadores encontraron un par de prendas de ropa interior femenina, unos pantalones negros y un top. Por su parte, a esta información sumaron que Mbappé estuvo acompañado durante su estadía en Suecia por el jugador del Bayer Leverkusen Nordi Mukiele, oriundo de Francia, y que en las visitas que realizó a las discotecas pidió que los presentes no utilizaran los teléfonos celulares.

ESTUPORENEUROPAENSUECIAAPUNTANAMBAPPEPORDENUNCIADEABUSOSEXUALFOTO1.jpg Kylián Mbappé quedó bajo sospecha en Suecia a causa de que la fiscalía de Estocolmo confirmó la apertura de una investigación contra él por abuso sexual.

Kylián Mbappé rechazó las acusaciones y las calificó de “fake news”

En medio de estas informaciones que publicaron los medios suecos, Kylián Mbappé respondió: “Fake News (noticias falsas en inglés). Las noticias falsas se están volviendo predecibles, el día antes de la audiencia, como por casualidad”, teniendo en cuenta que este mismo martes (15/10) los representantes legales de Mbappé y PSG se reunirán ante la Comisión de Apelación de la Liga de Fútbol Profesional de Francia y presentarán las pruebas correspondientes por el reclamo de 55 millones de euros en concepto de primas y salarios de parte del jugador al club parisino.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/KMbappe/status/1845840989878980885&partner=&hide_thread=false FAKE NEWS !!!!

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

La polémica ausencia de Mbappé con Francia

Durante la fecha FIFA de octubre, Mbappé visitó a Estocolmo con algunos amigos. Los informes indicaban que había estado en una popular discoteca de la capital sueca, lo que generó críticas por su no participación con la selección en la Nations League. El delantero del Real Madrid padece lesión en el bíceps femoral sufrida el 24 de septiembre. Sin embargo, fue titular en el partido contra el Villarreal el 5 de octubre, lo que generó aún más críticas de su país.

No obstante, el entrenador francés, Didier Deschamps, defendió al jugador: “Kylian está siguiendo un programa con su club, el Real Madrid, así que no sé si salió, si estuvo allí o no. Lo que puedo decir es que Kylian me envió un mensaje antes del partido (contra Israel). Después, como cualquier jugador de su club, sigue un programa. Con días libres o sin ellos. Si los jugadores tienen días libres, tienen libertad para hacer lo que quieran”.

La prensa sueca habla desde un interrogatorio a una orden de detención

Si existen más pruebas, el siguiente paso de la investigación sería un posible interrogatorio a Kylian Mbappé, según explica Sven-Erik Alheim, ex fiscal general sueco, en el diario Expressen: “El interrogatorio no tiene por qué tener lugar necesariamente en Suecia, sino que también puede realizarse allí mismo (en España), a través de un agente”.

“Es una sospecha razonable y aquí es donde reside la evaluación del fiscal sobre la fuerza de la sospecha. Esto hace que sus funciones sean muy importantes, sobre todo porque (Mbappé) dejó un comentario en redes sociales dejando claro que no admite el crimen”, afirmó el ex fiscal.

Solo después de una posible audiencia, el fiscal podrá evaluar si el caso debe cerrarse o proceder legalmente, explican en Expressen. Ulrika Rogland, abogada y ex juez y fiscal, expone cuál es el procesamiento de un ciudadano de la Unión Europea sospechoso de violación en Suecia: “Si la persona no se entrega voluntariamente, primero debe ser detenida y se permite solicitar su extradición a Suecia. Hay posibilidades con la ayuda de la orden detención europea. Si Suecia la emite, será tramitada por el sistema judicial del país donde reside el sospechoso”, afirma en el medio sueco.

