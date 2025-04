Copa del Rey: Donde ver la final entre Real Madrid y Barcelona

El escándalo que casi hace renunciar al Real Madrid

Este no será un partido más, sino que es una final y además está envuelta en un increíble escándalo que salpica al Real Madrid y al árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea. Este conflicto hizo que el “Merengue” piense en no presentarse, pero dio marcha atrás por las posibles sanciones.

image.png Florentino Pérez, el hombre que creer ser el dueño del fútbol.

Sucedió que el medio Real Madrid TV, perteneciente al club, hizo un informe tendencioso donde mostraba las estadísticas diciendo que era favorable al Barcelona y no al Real Madrid. Además lo trató de “ladrón” sin decirlo literalmente, ya que mostró imágenes dudosas donde el colegiado falló contra el Madrid.

Todo esto estuvo en orquestado por el club blanco para condicionar al árbitro y para demostrar que lo que se dice no es cierto cuando se les canta “así, así, así gana el Madrid” refiriéndose a los beneficios habituales que recibe por parte del arbitraje.

Luego de eso le consultaron al árbitro del encuentro que pensaba y dijo lo siguiente:

"Cuando un hijo tuyo va al colegio y le dicen que su padre es un 'ladrón' y llega a casa llorando, es muy jodido. Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que se equivoca como un deportista más. Es muy jodido, no se lo recomiendo a nadie. El día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje, que nos ha dado muchos valores".

Esto no fue tomado de buena manera por el Real Madrid, que se puso en víctima, y pidió a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que cambiara la terna arbitral. El ente que regula el fútbol español no cedió y el Madrid amenazó con no jugar el partido. Algo que refleja como armó todo el conjunto de la capital para sacar al árbitro, pero no pudo.

image.png Hansi Flick, el alemán DT del Barcelona salió en defensa del árbitro y pidio cuidar a los colegiados.

Salvo de la gente del Real Madrid el resto de las voces fueron en apoyo al árbitro, incluida la del DT del Barcelona, Hansi Flick, que dijo lo siguiente:

"Esto es fútbol, es un juego. Es nuestro deber proteger a los jugadores y a todos. Hay que cuidar y respetar a los árbitros. Esto no está bien. Sobre el terreno de juego hay decisiones y las emociones entran en juego, pero después del partido hay que dejarlo todo atrás”.

En esta línea fueron la mayoría de las declaraciones, todas en favor del árbitro del encuentro, Ricardo De Burgos Bengoetxea, que debido a esto deberá trabajar el doble para limpiar su imagen, arruinada por un club que se cree el dueño del mundo, quien sino, Real Madrid.

+ de Golazo24

Embed

River-Boca: Donde se jugó y quién ganó el primer Superclásico de la historia

Superclásico: El increíble record negativo de Marcelo Gallardo que nadie recuerda

Cómo saldrá el Superclásico entre River y Boca según ChatGPT

La chicana de Agustín Marchesín a River que hace estallar a los de Boca