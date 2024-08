Manchester City fabrica dinero en USA, con John Cena, Fortnite y Rihanna

El marketing deportivo es una herramienta poderosa de dinero para los clubes que comprenden el concepto. Cuando Manchester City jugó contra Liverpool FC en New Jersey (USA) en 2018, predominó el color rojo en las tribunas. En agosto 2024 contra el AC Milan en New York, predominó el color celeste: el City ha logrado convertirse en una marca global, según el interesante informe de Sam Lee para de The Athletic.