Ricardo Gareca sufrió otro 'cachetazo' con Chile y Arturo Vidal lo liquidó en vivo

El Tigre se hizo cargo del delicado momento de La Roja. “Soy el responsable”, lanzó. Y sentenció: “Hay un 80 por ciento o un 90 por ciento que quiere que me vaya. La cuestión futbolística es responsabilidad nuestra, del cuerpo técnico. Si hay algo hasta el momento, de lo que he visto, es que en todos los partidos anteriores... no se olviden que en el partido anterior nos fuimos aplaudidos. Dimos una respuesta que nos hizo pensar en que podríamos reaccionar. No fue así. A partir de ahí, necesito un tiempo para no contestarle en caliente”.

Embed - Conferencia de prensa Ricardo Gareca post partido Colombia

Arturo Vidal siguió en vivo el partido y explotó de la bronca

En tanto, Arturo Vidal siguió el encuentro de “La Roja” durante un streaming y explotó de la bronca. En el vivo, Vidal leyó los comentarios de sus seguidores. La primera explosión del chileno fue cuando Davinson Sánchez anotó el gol e hizo hincapié en que avisó el peligro de las pelotas paradas del elenco a cargo de Néstor Lorenzo. También se enojó porque el tanto del defensor fue de carambola e igual lo celebró. Sin embargo, furia de Vidal creció en el segundo gol colombiano por el error de la defensa chilena que fue capitalizado por Luis Díaz. Arturo Vidal puso su mano derecha sobre su cara, se tomó la cabeza y disparó: “Está que (el pase) es corto, pero cuando no hay espacio, tirala a la mierda”.

RICARDOGARECASUFRIOOTROCACHETAZOCONCHILEYARTUROVIDALLOLIQUIDOFOTO1.jpg Ricardo Gareca sufrió otro duro golpe tras la goleada que sufrió Chile ante Colombia 4-0 por las Eliminatorias Sudamericanas y Arturo Vidal lo liquidó en vivo.

Más tarde llegaron los gritos del bicampeón de la Copa América en 2015 y 2016 y un elogió a Jhon Durán, quien marcó el 3-0: “Ese es del Aston Villa. Tiene una potencia, una fuerza...”. Acto seguido, al enterarse que Durán cumplirá 21 años el 13 de diciembre, criticó de forma indirecta a la federación chilena por la regla que impide que los menores de 21 años emigren. “A los 20 años en Inglaterra. Nosotros tenemos una regla de mierda que por obligación tienen que jugar (en su país). Necesitamos que los chicos a los 18 años se vayan a Europa”.

Rostro de frustración, impotencia, un golpe en la mesa y más gritos fueron las reacciones de Vidal durante el encuentro, que fue una pesadilla para los chilenos en Barranquilla.

Embed - ARTURO VIDAL reacciona al GOL de JAMES RODRÍGUEZ: colombianos y chilenos unidos

Para furia de Arturo Vidal: Ricardo Gareca fue ratificado en Chile a pesar de todo

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), Pablo Milad, ratificó en la mañana de este último martes 15/10 al argentino Ricardo Gareca como entrenador del seleccionado trasandino a pesar de los malos resultados durante la disputa de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol Estados Unidos, México y Canadá 2026, de las críticas de Arturo Vidal.

En declaraciones que concedió a DSports Chile, Milad aseguró que “El Tigre” Gareca: “No está en los planes desistir de él”, sino que “hay que seguir apoyando”.

Además, Pablo Milad destacó que es un trabajo a largo plazo, mencionando la inclusión de nuevos jugadores, y subrayó la importancia de seguir trabajando pese a los malos resultados. “Esto es un proceso, hay jugadores nuevos. Hay que seguir trabajando a pesar de todo. Si no sumamos tenemos que optar en un 100% a sacar los 6 puntos próximos, ese es el objetivo, pero queremos sumar mañana”, agregó con respecto al enfrentamiento ante los cafeteros.

Más adelante, el dirigente expresó su deseo de que Chile pueda romper la racha negativa y valoró el esfuerzo de los jugadores. “Queremos romper la mala racha y también darle un premio a estos muchachos que se han esforzado. Ha costado encontrar el once ideal, pero el último partido mostró garra, disposición y voluntad, eso es muy importante cuando uno quiere sacar resultados positivos”, concluyó.

Arturo Vidal otra vez contra Gareca por el jugador que dejó la concentración

Arturo Vidal volvió a despecharse este último lunes 14/10 con duras críticas contra Ricardo Gareca, y respaldó a Carlos Palacios tras abandonar la concentración en la previa del partido que “La Roja” cayó ante Colombia. El jugador de Colo Colo se bajó del próximo partido, presuntamente, peleado con el técnico argentino lo que generó opiniones divididas entre hinchas y medios.

La decisión, justificada oficialmente por “problemas personales”, desató especulaciones que sugerían que el jugador estaba priorizando su club, Colo-Colo, en lugar de compromisos con la Roja. “Hoy estamos contigo”, declaró Vidal.

La defensa de Arturo Vidal a Carlos Palacios

El malestar dentro del seleccionado trasandino, dirigido por Ricardo Gareca, no se limitó a la derrota por 2 a 1 ante Brasil, sino que también se complicó con la controversia generada por la partida de Palacios. El futbolista, quien había declarado antes del partido que no quería perderse compromisos cruciales con su club, fue visto por algunos como un jugador que no le dio la importancia adecuada a la selección. Vidal, sin embargo, subrayó que hay aspectos del fútbol que no siempre se entienden desde afuera, y que los motivos detrás de las decisiones de los jugadores a menudo son complejos.

En las últimas semanas, Colo-Colo había solicitado la postergación de su partido ante Unión La Calera, previsto para el miércoles posterior al enfrentamiento entre Chile y Colombia. Dicha solicitud fue rechazada, lo que intensificó los rumores sobre la verdadera razón detrás de la salida de Palacios.

Para algunos medios chilenos, la situación sugirió que el delantero estaba más interesado en jugar con su club que en resolver asuntos personales.

¿Qué fue lo que dijo Carlos Palacios contra Ricardo Gareca?

El volante ofensivo, que podría ser nuevo refuerzo de Boca en 2025, realizó polémicas declaraciones previas a la última convocatoria de Ricardo Gareca. “Todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no voy a poder jugar dos partidos que te pueden definir un año, o arruinar un año. Creo que eso no debería volver a pasar en el fútbol chileno”, sostuvo Palacios haciendo referencia a los partidos que deberá afrontar su equipo Colo Colo.

El conjunto chileno, luego de haber quedado afuera de la Copa Libertadores ante River, únicamente aspira a quedarse con la competición local, en la que se encuentra escolta, a cuatro puntos de la Universidad de Chile y con dos partidos menos. Asimismo, ambos compromisos se llevarán a cabo en medio de la corriente fecha FIFA, donde “El Cacique” deberá enfrentar este domingo (20/10) a Huachipato y este miércoles (16/10) a Unión La Calera, mientras que Chile visitará el país colombiano este martes (15/10).

La réplica de Ricardo Gareca ante el faltazo de Carlos Palacios

Luego de los dichos del jugador, “El Tigre” exclamó: “Lo cité sin tener conocimiento de esta declaración. No llegó a oídos míos. Hay que preguntarle a Carlos (Palacios). No existe nada más importante que la selección”. El diario La Tercera aseguró que “el hecho de que el centrocampista no se perfilaba como titular para el encuentro ante los colombianos, también fue determinante en la decisión de abandonar la convocatoria”.

En tanto, el mismo medio publicó: “La noticia cayó pésimo en Pinto Durán, pues más allá de que el jugador se juntó con el cuerpo técnico para comunicarle su decisión, sus explicaciones generan muchas dudas, pues no ahondó en detalles sobre sus motivos, y antes había manifestado la idea de no acudir a la ‘Roja’ para jugar la recta final del torneo con los albos”.

Su polémico comportamiento en Chile

En Chile se recuerdan algunos episodios que marcaron su carrera. Por ejemplo, en plena Copa América de Chile 2015, Vidal chocó con su Ferrari de madrugada mientras volvía de un casino de Santiago, y en el test de alcoholemia dio positivo. Unos años antes había sido separado por Claudio Borghi por haber llegado a la concentración en malas condiciones.

Un largo historial de escándalos

Sin embargo, Arturo Vidal tiene un largo historial de escándalos. En 2016, la revista alemana Bild reveló que en plena carrera hacia el que pudo haber sido un nuevo mundial para Chile, Vidal protagonizó incidente después de un partido de liga en el que el Bayern venció por 4-0 al Mainz. Tras ese encuentro, el chileno festejó el Volkfest, un evento similar al Oktoberfest, en el salón VIP de Crown's Club.

El jugador trasandino que estaba junto a su hermano Sandrino y un grupo de amigos en el VIP cuando comenzaron a insultarse con otro grupo. “Se encararon con los guardias, se tiraron vasos e incluso voló una botella de vodka que cayó en la cabeza de otra persona”, reveló un espectador que estuvo aquella noche.

Oliver Reif, CEO de la discoteca nocturna, no negó el conflicto que se generó en su local, sin embargo, confirmó que “el ataque con la botella no provino del grupo de Vidal”.

Por aquel entonces, Chile había perdido los partidos ante Paraguay y Bolivia en la doble fecha FIFA, complicando sus posibilidades de clasificación al Mundial de Rusia 2018, las cuales se terminaron con la goleada de Brasil en la última jornada.

En 2007, tras caer en las semifinales del Mundial Sub-20 de Canadá ante Argentina, varios jugadores chilenos, con Vidal entre ellos, se trenzaron en una pelea con la policía.

Los futbolistas terminaron detenidos y fueron conducidos esposados al cuartel. Arturo Vidal acusó a los agentes de haberlos insultado con expresiones racistas y de usar fuerza excesiva contra ellos.

En noviembre de 2011, antes de un partido contra Uruguay, Jorge Valdivia decidió celebrar el bautismo de su hijo menor. A la fiesta asistieron sus compañeros Arturo Vidal, Carlos Carmona, Jean Beausejour, Gonzalo Jara y el entonces técnico Claudio Borghi, quien se retiró temprano.

Tras su salida, la fiesta siguió y los jugadores citados llegaron tarde a la concentración y, como lo describió el propio seleccionador, en un “estado no adecuado”, viniendo a decir que estaban ebrios. Los jugadores fueron suspendidos por 10 partidos; una vez cumplida la mitad del castigo, fueron indultados.

En julio de 2013, la modelo colombiana Mónica Jiménez grabó un video de un chat con Arturo Vidal y el ex sevillista Gary Medel. En las imágenes ambos aparecen borrachos, con el agravante de que estaban concentrados con Chile de cara a sendos partidos frente a Paraguay y Bolivia.

En octubre de 2013, en medio de la euforia por la clasificación de Chile para el Mundial de Brasil-2014, Vidal perdió el vuelo en el que debía regresar a Italia y Antonio Conte, el entonces técnico del Juventus, lo dejó en el banco de suplentes por tres partidos y el club le impuso una multa.

Arturo Vidal fue sancionado por la Juve de tras protagonizar una acto de indisciplina antes del partido contra la Roma (noviembre de 2014). El “pit bull” se fue a una discoteca, donde estuvo de juerga hasta las 5.30 horas de la mañana. Además, tuvo un altercado con otro cliente del local, que fue filmado.

También merece la pena recuperar el vídeo, éste sin polémica de por medio, de la fiesta de campeones de Liga de la Juventus, con Álvaro Morata, Roberto Pereyra y Martín Cáceres llevando la voz cantante.

Más notas de Golazo24

Al ritmo de Gilda: Nace un nuevo hit para la Selección Argentina

Goleada de Argentina y hat-trick de Messi: 6 a 0 a Bolivia en el Monumental

Mariano Closs reveló secretos desconocidos sobre su trabajo: "Me rompo el alma"

Guerra Tapia-Fassi: AFA ignora al IGJ, habrá asamblea

Por derrota judicial, FIFA cambiará las reglas de transferencia de jugadores

Liga Profesional: El sillón del DT, una picadora de carne