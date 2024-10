Gustavo López volvió a criticar a Lionel Messi pero se desdijo: "Es extraordinario"

Igualmente, el conductor de ESPN aclaró que Messi “fue siempre sensacional en el mundo” y continuó el relato con una anécdota particular: “Me acuerdo de que una vez en Rusia (en 2018), Argentina quedó eliminada del Mundial y me llama el papá. Me dijo ´tenemos que tener una relación diferente nosotros´, yo le dije ´sí, a mi me encantaría tener una relación distinta con Lionel porque mi hijo nunca me vio hacerle una nota a Lionel...´. Mi hijo me pregunta por qué no hablo con Messi. Quedamos en que, a partir de ese momento, la relación iba a ser diferente, me encantó. A la hora me llama Jorge, ya tratándome de usted, y me dice: ´Yo le voy a mandar un audio, y dígame si este es usted´. Y era yo, criticándolo a él. Le dije ´sí, soy yo, antes de la charla que tuvimos´. Y me dijo ´olvídese´. Y nunca más hablé”. Gustavo López remató: “Le deseo lo mejor, me puse feliz por Argentina, por mis hijos, que saliera campeón, pero también por Messi porque lo intentó muchas veces y necesitaba coronar la carrera con ese título del mundo. Todos esperaban que fuera campeón y se le dio”.