Otro manotazo de ahogado de Chiquito Romero con los hinchas de Boca

En pos de recuperar su vínculo con la gente, Romero subió un video a su Instagram personal en donde dijo: "soy Sergio Romero. Yo me equivoqué y asumo con responsabilidad y compromiso todos mis actos. Vivamos el fútbol como un deporte con sentimiento, pasión y sin ningún tipo de violencia". No es la primera vez que el ex Manchester United pide disculpas luego de lo sucedido en el encuentro ante el Millonario.

Embed - Sergio Romero on Instagram: " !!!" View this post on Instagram A post shared by Sergio Romero (@sergioromero)

Todo parece indicar que Gago encontró en Brey su arquero titular y es difícil que Romero vuelva al arco Xeneize. Ayer 27 de octubre fue el primer partido en donde Chiquito jugó en la Bombonera luego de su altercado el 21 de septiembre ante River y fue recibido con indiferencia por los hinchas de Boca (mientras que Brey fue muy aplaudido).

El ex Selección Argentina tiene contrato hasta diciembre de 2025 en Boca. Habrá que ver qué es lo que pasa en el próximo mercado de pases. Si es pretendido por algún club y por sobre todas las cosas, si el Xeneize busca algún otro portero (lo cual es sumamente probable). En tal caso, el arquero de 37 años deberá ver que hacer con su carrera.

