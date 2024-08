Flavio Azzaro destruyó a ESPN y al Chavo Fucks: "Cagones"

El Chavo Fucks es ESPN, es un empleado de Juan Cruz Ávila, y dice lo que quiere Juan Cruz Ávila, no lo que él quiere. él, cuando estuvo (Mauricio) Macri sentado ahí no dijo nada, porque es un esclavo. Porque no le preguntan o no le hablan de la misma manera a Riquelme que a Macri, a Riquelme que a Brito, a Riquelme que a cualquiera El Chavo Fucks es ESPN, es un empleado de Juan Cruz Ávila, y dice lo que quiere Juan Cruz Ávila, no lo que él quiere. él, cuando estuvo (Mauricio) Macri sentado ahí no dijo nada, porque es un esclavo. Porque no le preguntan o no le hablan de la misma manera a Riquelme que a Macri, a Riquelme que a Brito, a Riquelme que a cualquiera