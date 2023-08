Netflix: Estrena exitosa serie de HBO Max con Dwayne Johnson

Según informó Variety, Netflix podrá transmitir varias series originales de HBO durante un período determinado, a cambio de una suma millonaria. Entre los títulos que se sumarán a Netflix en los próximos meses se encuentran True Blood, Band of Brothers, The Pacific y Six Feet Under.

image.png La respuesta está en el acuerdo de licencia que Netflix tiene con Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de HBO Max.

Esta estrategia puede resultar beneficiosa para ambas partes, ya que Netflix amplía su oferta con series de calidad y HBO Max genera ingresos y publicidad para sus contenidos. Sin embargo, también puede generar confusión entre los usuarios, que no saben dónde buscar sus series favoritas.

Por ejemplo, Ballers e Insecure se pueden ver tanto en HBO Max como en Netflix, mientras que otras series originales de HBO solo están disponibles en su propia plataforma.

De hecho, en U24 te lo anticipamos: Bomba: Netflix quiere sumar HBO Max a su catálogo streaming

La joya oculta de Netflix con Keanu Reeves de villano

Y si te quedaste con ganas de otra recomendación...Netflix tiene en su catálogo una serie tendencia que no te podés perder si sos fanático de Keanu Reeves (el mismísimo John Wick) y del cine de terror.

Se trata de Premonición, también conocida por su título en inglés The Gift, una película del año 2000 que pasó muy desapercibida e infravalorada en su momento, pero que ahora se ha convertido en un éxito gracias al boca a boca de los usuarios.

image.png

Está protagonizada por un elenco coral con una joven Cate Blanchett que se pone en la piel de Annie Wilson, una viuda con tres hijos que tiene el don de la clarividencia y ayuda a la gente de su pueblo con sus problemas. Sin embargo, su vida se complica cuando empieza a tener visiones sobre el asesinato de una joven y se ve involucrada en una investigación policial.

