HBO MAX tendencia: La miniserie sobre corrupción policial

Estas elecciones de reparto no son casuales. Reflejan el mensaje que quiere transmitir la serie: que la línea entre el bien y el mal es muy difusa, y que el sistema policial está podrido desde adentro. We Own This City no busca idealizar ni demonizar a nadie, sino mostrar las complejidades y contradicciones de los personajes.

Una serie que refleja el momento actual

We Own This City no solo es una serie sobre el pasado, sino también sobre el presente. En un momento en que el movimiento Black Lives Matter ha puesto en evidencia el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, la serie ofrece una mirada crítica y profunda sobre las causas y las consecuencias de este problema.

La serie también plantea cuestiones éticas y morales sobre el periodismo, la justicia y la responsabilidad social. ¿Cómo se puede denunciar la corrupción sin poner en riesgo la seguridad pública? ¿Cómo se puede juzgar a los culpables sin afectar a los inocentes? ¿Cómo se puede reconstruir la confianza entre la policía y la comunidad?

We Own This City es una serie que invita al debate y a la reflexión. Es una serie que no deja indiferente a nadie. Es una serie que sigue la estela de The Wire, pero con su propia identidad y relevancia. Es una serie que ya es tendencia en HBO Max.

