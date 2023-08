Sergio Massa viaja al FMI por acuerdo cerrado

Así las cosas el Gobierno espera que entre dos envíos, en agosto y noviembre, llegue un total de US$10.750 millones monto que sería US$ 750 millones más alto del previsto anteriormente

fmideuda1jpg.webp Viaje a Washington para firmar el acuerdo de giros

Detalles de los giros

De acuerdo con el medio porteño fuentes oficiales explicaron que el desembolso que corresponde agosto rondaría finalmente los US$ 8.000 millones, contra los US$ 7.500 millones previsto a priori, a ser girados al Banco Central ese mismo miércoles 23 de agosto. Los otros US$ 2.750 millones en noviembre, algo más de los US$ 2.500 millones en noviembre.

Recordemos que se conoció una declaración de Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI y una funcionaria protagonista en la negociación con la Argentina dentro del organismo.

El contenido señalaba

El 28 de julio, las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del acuerdo de 30 meses de Argentina

“El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna el 23 de agosto para aprobar los desembolsos acordados. Valoramos las acciones de políticas recientes de las autoridades y el compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal”, consideró la entidad internacional.

